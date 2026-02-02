< sekcia Zahraničie
Britský súd pre marcovú zrážku lodí uznal ruského kapitána za vinného
Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Za vinného z neúmyselného zabitia britský súd v pondelok uznal ruského kapitána nákladnej lode, ktorej vlaňajšia zrážka s kotviacim ropným tankerom v Severnom mori si vyžiadala smrť jedného z členov jej posádky. Rozsudok si vypočuje vo štvrtok. Informovala o tom agentúra AFP.
Tridsaťosemročný Filipínec Mark Angelo Pernia, ktorý bol ženatý a mal malé dieťa, zahynul na mori po zrážke nákladného plavidla Solong s ropným tankerom Stena Immaculate pri východnom pobreží Anglicka z 10. marca 2025.
Na oboch plavidlách vypukol požiar. Loď Solong, plaviaca sa pod portugalskou vlajkou, prepravovala 15 kontajnerov s vysoko toxickým kyanidom sodným. Kotviaci tanker Stena Immaculate prevážal letecké palivo a plavil sa pod americkou vlajkou.
Britskej pobrežnej stráži sa po tragédii, ktorú sprevádzala rozsiahla záchranná operácia, podarilo zachrániť 36 členov posádky z oboch lodí. Telo zosnulého Filipínca sa nikdy nenašlo.
Porota londýnskeho súdu po ôsmich hodinách rokovaní dospela k záveru, že 59-ročný kapitán Solongu Vladimir Motin z Petrohradu sa dopustil neúmyselného zabitia filipínskeho námorníka v dôsledku závažnej nedbanlivosti.
Motin na súde priznal, že urobil chybu a stlačil nesprávne tlačidlo, keď sa pokúsil vypnúť autopilota, zmeniť kurz plavidla manuálne a vyhnúť sa tak blížiacej sa zrážke. Podľa neho zlyhali aj snahy o opätovné spustenie riadiaceho mechanizmu.
Obžaloba, naopak, argumentovala, že Motin neurobil nič, aby nárazu zabránil. Údaje z čiernej skrinky Solongu neukázali podľa prokuratúry žiadne zmeny kurzu ani rýchlosti pred kolíziou. Motin tiež údajne vypol výstražný systém, ktorý by ho v opačnom prípade na riziko upozornil. Jeho dôveryhodnosť navyše podkopali správy od manželky, ktorá mu poradila, aby si vymyslel alibi a povedal, že na radare nevidel druhú loď.
„Je zázrak, že nedošlo k väčšiemu počtu úmrtí alebo vážnych zranení,“ komentoval usvedčenie vyšetrovateľ Craig Nicholson, ktorý nehodu označil za nezmyselnú tragédiu. Porota podotkla, že Motin je vysoko kvalifikovaný námorník, ktorý bol kapitánom plavidla 15 rokov.
