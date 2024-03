Britský súd rozhodne o vydaní Juliana Assangea do USA v utorok

Londýn 25. marca (TASR) – Zakladateľ servera WikiLeaks Julian Assange sa v utorok dozvie, či jeho posledný pokus o zastavenie vydania zo Spojeného kráľovstva do USA bol úspešný, uvádza agentúra AFP s odvolaním na súdne dokumenty, informuje TASR.



Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom väzení Belmarsh.



Washington žiada o vydanie Assangea do USA pre obvinenia zo sprisahania, pretože zverejnil státisíce tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku. V USA by mohol byť odsúdený až na 175 rokov väzenia.



Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol za zverejnenie tajných informácií použitý.



Začiatkom marca sa proti jeho vydaniu do USA vyslovil aj nemecký kancelár Olaf Scholz.