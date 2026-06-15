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Britský súd rozhodol, že zákaz skupiny Palestine Action je zákonný
Vláda Spojeného kráľovstva označila vlani v júli Palestine Action za teroristickú organizáciu.
Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Britský odvolací súd v pondelok rozhodol, že zákaz propalestínskej skupiny Palestine Action ako teroristickej organizácie zo strany vlády je v súlade so zákonom. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a stanice Sky News.
Predsedníčka súdu Sue Carrová uviedla, že táto skupina nebola organizáciou občianskej neposlušnosti, ako o sebe tvrdila. Podľa jej slov, skupina pôsobila prostredníctvom utajených buniek s cieľom ničiť majetok zbrojoviek a vojenských základní.
„Podľa nášho posúdenia bol tento predpoklad vážne chybný. Charakterizovať Palestine Action ako nenásilnú organizáciu nebolo obhájiteľné,“ povedala Carrová.
K rozhodnutiu súdu sa vyjadrila aj spoluzakladateľka Palestina Action Huda Ammoriová. „Neprestaneme bojovať za zrušenie tohto zákazu, za ukončenie využívania protiteroristickej legislatívy voči nám a predovšetkým za slobodu Palestíny,“ vyhlásila.
Vláda Spojeného kráľovstva označila vlani v júli Palestine Action za „teroristickú organizáciu“ a zaradila ju do rovnakej kategórie ako ozbrojené skupiny vrátane islamistickej siete al-Káida a proiránskeho šiitského militantného hnutia Hizballáh.
Opatrenie zahŕňa aj zákaz členstva v tejto skupine alebo vyjadrovania podpory na jej adresu. Ide o trestné činy, za ktoré hrozí až 14 rokov odňatia slobody.
Sudcovia sa vo februári uzniesli, že rozhodnutie zakázať túto skupinu na základe zákona o terorizme z roku 2000 bolo nezákonné. Britské ministerstvo vnútra sa ale voči tomuto rozhodnutiu odvolalo.
Od začiatku platnosti tohto zákazu zatkla britská polícia viac ako 3000 ľudí, poznamenal denník The Guardian.
Predsedníčka súdu Sue Carrová uviedla, že táto skupina nebola organizáciou občianskej neposlušnosti, ako o sebe tvrdila. Podľa jej slov, skupina pôsobila prostredníctvom utajených buniek s cieľom ničiť majetok zbrojoviek a vojenských základní.
„Podľa nášho posúdenia bol tento predpoklad vážne chybný. Charakterizovať Palestine Action ako nenásilnú organizáciu nebolo obhájiteľné,“ povedala Carrová.
K rozhodnutiu súdu sa vyjadrila aj spoluzakladateľka Palestina Action Huda Ammoriová. „Neprestaneme bojovať za zrušenie tohto zákazu, za ukončenie využívania protiteroristickej legislatívy voči nám a predovšetkým za slobodu Palestíny,“ vyhlásila.
Vláda Spojeného kráľovstva označila vlani v júli Palestine Action za „teroristickú organizáciu“ a zaradila ju do rovnakej kategórie ako ozbrojené skupiny vrátane islamistickej siete al-Káida a proiránskeho šiitského militantného hnutia Hizballáh.
Opatrenie zahŕňa aj zákaz členstva v tejto skupine alebo vyjadrovania podpory na jej adresu. Ide o trestné činy, za ktoré hrozí až 14 rokov odňatia slobody.
Sudcovia sa vo februári uzniesli, že rozhodnutie zakázať túto skupinu na základe zákona o terorizme z roku 2000 bolo nezákonné. Britské ministerstvo vnútra sa ale voči tomuto rozhodnutiu odvolalo.
Od začiatku platnosti tohto zákazu zatkla britská polícia viac ako 3000 ľudí, poznamenal denník The Guardian.