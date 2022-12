Britský súd udelil manželke amerického diplomata podmienečný trest

Londýn 8. decembra (TASR) - Londýnsky súd vo štvrtok podmienečne odsúdil manželku amerického diplomata Anne Sacoolasovú za usmrtenie britského tínedžera pri dopravnej nehode z roku 2019. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Sudkyňa Bobbie Cheema-Grubbová oznámila, že súd vymeral Sacoolasovej trest odňatia slobody na 8 mesiacov s podmienečným odkladom na 12 mesiacov. Sacoolasová sa na pojednávaní zúčastnila prostredníctvom videohovoru, keďže sa zdržiava v USA.



Britský tínedžer Harry Dunn zahynul v auguste 2019, keď do jeho motorky narazilo auto idúce v protismere. Incident sa stal neďaleko leteckej základne v grófstve Northamptonshire v strednom Anglicku, ktorú americká armáda používa ako komunikačný uzol.



Na základni pracoval manžel Sacoolasovej, ktorá po nehode odcestovala z Británie a k činu sa priznala. Americká vláda zamietla žiadosť o jej vydanie s odvolaním sa na jej diplomatickú imunitu.



Osobnú účasť na súdnom pojednávaní v Londýne Sacoolasová odmietla na radu americkej vlády, pretože by to mohlo "ohroziť významné záujmy USA". Prípad 42-ročnej Sacoolasovej vyvolal diplomatický spor medzi Londýnom a Washingtonom a diskusiu o diplomatickej imunite v prípadoch, ktoré nesúvisia s národnou bezpečnosťou.



Dunnova matka súdny verdikt privítala. "Anne Sacoolasová bude mať záznam v registri trestov do konca svojho života," povedala. Dodala, že to bolo niečo, s čím nerátala Sacoolasová ani americká vláda.