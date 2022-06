V Británii zamietli žiadosť o stopnutie deportácie migrantov do Rwandy

Londýn 13. júna (TASR) - Londýnsky súd v pondelok zamietol žiadosť obhajcov práv prisťahovalcov a odborárov, ktorí požadovali dočasné zablokovanie kontroverzného plánu britskej vlády na deportáciu nelegálnych migrantov do Rwandy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Kritici tvrdia, že britská vláda týmto krokom vo všeobecnosti podkope "základnú dôstojnosť" ľudí utekajúcich pred vojnou a represiami. Prvé lietadlá s deportovanými žiadateľmi o azyl majú odletieť z Británie do Rwandy v utorok.



Koľko migrantov napokon deportujú utorkovým prvým letom, nie je jasné. Pôvodne ich malo byť 31, ale podľa agentúry AP ich napokon bude zrejme len osem.



Právnik zastupujúci migrantov Raza Husain tvrdí, že britská vláda núti žiadateľov o azyl v Británii vysťahovať sa do krajiny, do ktorej ísť nechcú.



Cieľom tohto plánu je odradiť migrantov, aby nepodnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. Počet takýchto pokusov sa za posledné dva roky výrazne zvýšil.



Rwanda podpísala v apríli s Britániou dohodu, na základe ktorej bude prijímať späť neúspešných žiadateľov o azyl v Spojenom kráľovstve. Táto africká krajina za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných.



Britský premiér Boris Johnson na margo podpisu tejto dohody uviedol, že "každý, kto vstúpi do Spojeného kráľovstva nelegálne..., môže byť presídlení do Rwandy." Na základe uvedenej dohody budú deportovaní migranti musieť požiadať o azyl rwandské úrady. Podľa Johnsona je Rwanda "jednou z najbezpečnejších krajín na svete" a má efektívne programy zamerané na integráciu migrantov do väčšinovej spoločnosti.



Britský premiér deportačný plán presadzuje aj s argumentom, že je potrebné narušiť siete pašerákov, ktoré organizujú nelegálnu migráciu do Spojeného kráľovstva.