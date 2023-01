Britský súd zamietol žalobu o povolení dovozu bavlny zo Sin-ťiangu

Londýn 20. januára (TASR) - Britský súd v piatok zamietol žalobu voči vláde Spojeného kráľovstva za to, že povolila dovoz výrobkov z bavlny z Číny a nepreskúmala, či neboli vyrobené v rámci systému nútenej práce v autonómnej oblasti Sin-ťiang. Súd však súčasne uznal, že pri spracovaní bavlny v Číne zrejme dochádza k "rozsiahlemu zneužívaniu" ľudských práv, informovala agentúra AP.



Autonómna oblasť Sin-ťiang na západe Číny je hlavným svetovým producentom bavlny. Skupiny na ochranu práv dlhodobo tvrdia, že tamojší Ujguri a iné turkické moslimské menšiny v Číne zberajú a spracovávajú túto plodinu v rámci rozšíreného, štátom schváleného systému nútenej práce.



Britský sudca v zdôvodnení verdiktu súhlasil s konštatovaním britskej vlády, že sú problémy so získaním dôkazov potrebných na trestné vyšetrovanie a stíhanie. Rozhodnutie však "v žiadnom prípade neoslabuje nápadnú zhodu v dôkazoch, že v bavlnárskom priemysle" v Sin-ťiangu dochádza k jasnému a rozšírenému zneužívaniu, "ktoré zahŕňa porušovanie ľudských práv a využívanie nútenej práce".



Sudca citoval britskú vládu, že ak sa objavia nové informácie v tejto kauze, môže sa začať nové vyšetrovanie.



Prípad iniciovali Svetový kongres Ujgurov so sídlom v Mníchove a nezisková organizácia Global Legal Action Network. Ide o jedno z viacerých podaní na súd s cieľom vyvinúť tlak na Spojené kráľovstvo a Európsku úniu, aby nasledovali príklad Spojených štátov. Tam minulý rok začal platiť zákon zakazujúci všetky bavlnené výrobky, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť vyrobené v Sin-ťiangu.



Skupiny na ochranu ľudských práv tvrdia, že porušovanie práv v Sin-ťiangu Čínou je natoľko rozsiahle, že mnohé medzinárodné módne značky zrejme používajú bavlnu spracovanú v rámci nútených prác alebo za porušovania iných práv.