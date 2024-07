Britský The Sun pred voľbami podporil labouristov, prvý raz od 2005

Londýn 3. júla (TASR) - Britský bulvárny denník The Sun pred štvrtkovými parlamentnými voľbami po prvý raz od roku 2005 vyjadril podporu Labouristickej strane. TASR informuje podľa agentúry Reuters a stanice BBC.



The Sun v stredajšom úvodníku napísal, že je čas na zmenu. Vládnuci konzervatívci sú podľa denníka unavení a potrebujú stráviť isté obdobie v opozícii. Líder opozičných labouristov Keir Starmer má podľa The Sun pred sebou náročnú úlohu so sklamanými voličmi.



Analytici nie sú jednotní v názore, ako voličov ovplyvňuje podpora novín The Sun, pred štvrtkovými parlamentnými voľbami ju však považujú za dôležitú.



Labouristov podporili aj noviny Sunday Times či Financial Times, Daily Mirror a The Guardian. Konzervatívcov podporuje Daily Mail a Daily Telegraph.



Briti si budú vo štvrtok voliť 650 poslancov dolnej komory parlamentu. Prieskumy verejnej mienky predpovedajú výrazné víťazstvo Labouristickej strany, ktorá by sa vrátila k moci po 14 rokoch v opozícii. Zároveň sa predpokladá mimoriadne slabý výsledok vládnucej Konzervatívnej strany premiéra Rishiho Sunaka.



Denník The Sun z mediálneho impéria magnáta Rupperta Murdocha začal labouristov podporovať v období pred volebným víťazstvom Tonyho Blaira v roku 1997. Rodák z Edinburghu bol premiérom od roku 1997 do roku 2007.



The Sun sa od labouristov odvrátil v roku 2009 a uviedol, že bude podporovať konzervatívcov Davida Camerona. Ten sa po volebnom víťazstve v roku 2010 stal premiérom.