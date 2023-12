Britský tínedžer nájdený vo Francúzsku sa vrátil domov do Británie

Manchester 17. decembra (TASR) - Šesť rokov nezvestný britský tínedžer Alex Batty, ktorý bol tento týždeň nájdený vo Francúzsku, sa v sobotu večer vrátil naspäť do Británie. Počas letu z Toulouse cez Amsterdam do Londýna ho sprevádzalo niekoľko britských policajtov a jeden z príbuzných, informovala v nedeľu agentúra AFP.



"S veľkou radosťou oznamujem, že Alex sa po šiestich rokoch bezpečne vrátil do Spojeného kráľovstva," povedal novinárom Matt Boyle z policajného zboru metropolitnej oblasti Manchestru.



V súčasnosti sedemnásťročný mladík, pochádzajúci zo severoanglického mesta Oldham, bude odovzdaný starej mame z matkinej strany, ktorej bol britskými súdmi zverený do opatery skôr, než ho jeho matka uniesla do zahraničia.



Zdravotný stav tínedžera je dobrý a nezdá sa, že by bol v období od svojho únosu týraný. Jeho matka, Melanie Battyová, sa ešte nenašla a mohla by byť vo Fínsku; práve jej odchod do tejto krajiny využil Alex na útek.



V stredu večer mladíkovi zastavil vodič doručovacej služby v horskej oblasti južného Francúzska. Batty kráčal po kraji cesty blízko Toulouse a po niekoľkodňovej chôdzi pôsobil vyčerpane; vodič ho preto odviezol na policajnú stanicu.



Tínedžer vodičovi povedal, že ho uniesli, že žil v duchovnej komunite v Španielsku a potom vo Francúzsku a že sa rozhodol utiecť, aby mohol znovu "žiť normálny život". Istý čas strávil aj v Maroku.



Podľa polície chlapca uniesla jeho matka a starý otec v roku 2017 pod zámienkou, že idú na dovolenku do Španielska.