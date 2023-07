Britský turista po poškodení Kolosea: Nevedel som o jeho starobylosti

Rím 6. júla (TASR) - Anglický turista, ktorý koncom júna kľúčom vyryl do muriva rímskeho Kolosea svoje meno a meno svojej priateľky, sa za svoj čin ospravedlnil. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Zábery tohto činu nahraté mobilným telefónom sa dostali na sociálne siete a talianskym karabinierom sa podarilo vypátrať 31-ročného páchateľa. Teraz mu hrozí vysoká pokuta.



V liste, ktorý bol publikovaný v britských médiách, obvinený napísal: "S hlbokými rozpakmi priznávam, že o starobylosti tejto pamiatky som sa dozvedel až po tom, čo sa to stalo, bohužiaľ." List bol zaslaný starostovi Ríma Robertovi Gualtierimu, magistrátu a prokuratúre.



Turistov advokát pre rímske noviny Il Messaggero uviedol, že jeho klient je "prototypom cudzinca, ktorý si ľahkovážne myslí, že v Taliansku je všetko dovolené, dokonca aj činy, ktoré by boli v jeho domovskej krajine prísne potrestané". Právnik dúfa, že vďaka ospravedlňujúcemu listu dostane jeho klient miernejší trest.



Angličanov čin vyvolal v Taliansku veľké pobúrenie. Muž sa vo svojom liste "úprimne a srdečne ospravedlnil Talianom a celému svetu za škody spôsobené na majetku, ktorý je v skutočnosti dedičstvom celého ľudstva".



Koloseum, rímska pamiatka stará približne 2000 rokov, je jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií v Taliansku a považuje sa za symbol Večného mesta. Bolo postavené v prvom storočí nášho letopočtu a považuje sa za najväčší amfiteáter na svete. V starovekom Ríme sa v ňom konali gladiátorské zápasy.