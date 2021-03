Britský variant koronavírusu evidujú v Nemecku v 40 % prípadov

Berlín 5. marca (TASR) - Britský variant nového koronavírusu potvrdili v Nemecku až v 40 percentách vzoriek odobratých pozitívne testovaným osobám. Pred mesiacom bol jeho podiel pritom len šesť percent. Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľ Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler.



"Očakávame, že britský variant B.1.1.7 bude v Nemecku čoskoro prevládať. Potom bude ešte ťažšie udržať vírus pod kontrolou," varoval šéf RKI, ktorého citovala agentúra DPA. Tento variant je nákazlivejší a potenciálne aj smrtiacejší pre všetky vekové skupiny, dodal.



Tzv. juhoafrický variant vírusu v Nemecku odhalili u jedného percenta pozitívnych testovaných osôb.



Týždňová incidencia nakazených medzi osobami do 80 rokov posledné dva týždne stúpa, čo podľa Wielera naznačuje nástup nového trendu. Naopak, pri osobách nad 80 rokov sedemdňová krivka nákazy výrazne klesá. Len pomaly však klesá počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti a úmrtí, uvádza denník Süddeutsche Zeitung.



Prvú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo v Nemecku doteraz približne päť percent občanov a zhruba tri percentá boli zaočkované aj druhou dávkou, uviedol Wieler. Občanov opäť vyzval, aby sa nechali zaočkovať. "Očkovacie látky sú schválené, bezpečné a účinné," povedal.



Spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn zopakoval, že od budúceho týždňa by mali všetci občania dostať raz týždenne zdarma jeden rýchlotest na koronavírus. Uistil, že podľa výrobcov je testov dostatok. Od budúceho týždňa by mali byť dostupné i testy na domáce použitie a od apríla by sa malo dať zaočkovať i v ambulanciách lekárov.



V Nemecku pribudlo vo štvrtok 10.580 novoinfikovaných a 264 úmrtí, vyplýva z údajov, ktoré v piatok zverejnil RKI.