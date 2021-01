Britský variant koronavírusu SARS-CoV-2 detegovali aj v Pekingu

Peking 20. januára (TASR) - Zdravotné úrady čínskej metropoly Peking v stredu informovali o zachytení prvých dvoch prípadov nákazy britským variantom koronavírusu SARS-CoV-2. V súvislosti s tým v Pekingu prijali opatrenia, ktoré sa týkajú južnej časti čínskej metropoly, kde žije 1,6 milióna ľudí a nachádza sa tam aj medzinárodné letisko Pej-ťing Ta-sing (Beijing Daxing).



Ako uviedla agentúra AFP, obyvatelia mestskej štvrte Ta-sing majú zákaz opustiť Peking. Odcestovať môžu len v prípade, že dostali špeciálne povolenie od úradov a v posledných troch dňoch mali negatívny výsledok testu na chorobu COVID-19.



V tejto pekinskej štvrti sú zakázané aj stretnutia 50 a viac ľudí. Svadby sa odporúča odložiť a pohrebné obrady by sa mali skrátiť.



Žiaci materských, základných a stredných škôl v Ta-singu prešli na dištančnú formu výučby.



Tieto najnovšie obmedzenia v čínskom hlavnom meste prichádzajú v čase, keď vláda zápasí s najvyšším počtom prípadov nákazy za posledný takmer rok.



Koronavírus nového typu bol detegovaný práve v Číne koncom roku 2019. Číne sa ho do veľkej miery postupne podarilo dostať pod kontrolu, aj keď zvyšok sveta stále bojuje s pribúdajúcimi úmrtiami a preťaženými nemocnicami. Najnovšie však výskyt množstva malých lokálnych ohnísk prinútil čínske úrady nariadiť hromadné testovanie a prísne lockdowny a pripraviť sa na presun tisícov ľudí do karanténnych zariadení, aby takto zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie.



Čína v stredu oznámila 103 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, z toho sedem v Pekingu. Výskyt týchto nových prípadov v Pekingu, ale aj v susednej provincii Che-pej, vyvoláva v Číne obavy najmä s blížiacimi sa oslavami lunárneho Nového roku a možnou veľkou vlnou covidovej epidémie.