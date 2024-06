Britský veľvyslanec v Mexiku mieril zbraňou na zamestnanca

Mexiko 1. júna (TASR) - Veľvyslanca Spojeného kráľovstva v Mexiku Jona Benjamina údajne odvolali z funkcie po tom, čo v aute mieril útočnou puškou na miestneho zamestnanca veľvyslanectva, informovala v piatok agentúra AFP.



Vláda Spojeného kráľovstva uviedla, že po incidente prijala "primerané opatrenia", pričom nepotvrdila, či bol Benjamin prepustený. Na webovej stránke britského ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že Benjamin pôsobil ako veľvyslanec Spojeného kráľovstva v Mexiku v rokoch 2021 až 2024. Podľa Benjaminovho účtu na sociálnej sieti LinkedIn sa jeho pôsobenie v Mexiku skončilo v máji.



Na sociálnej sieti X bolo tento týždeň anonymne zverejnené video, ktoré zachytáva moment, keď Benjamin zo žartu mieri zbraňou na iného muža.



Denník The Financial Times napísal, že Benjamin bol v čase incidentu na pracovnej ceste v regióne sužovanom násilím drogových kartelov.



"Benjamin, kariérny diplomat, bol krátko po tejto udalosti v apríli prepustený z funkcie veľvyslanca," uviedol denník s odvolaním sa na nemenovaných ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Dodal, že zahraničný predstavitelia pri návštevách nebezpečných oblastí v Mexiku často cestujú v sprievode osobných strážcov.



Ako poznamenala stanica BBC, v roku 2023 bolo v Mexiku zavraždených viac ako 30.000 ľudí. V krajine platia mimoriadne reštriktívne zákony týkajúce sa zbraní a nachádza sa v nej iba jeden obchod so zbraňami, ktorý sídli vo vojenskom areáli v hlavnom meste.