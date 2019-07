Britský veľvyslanec v USA označil Trumpovu exekutívu za nešikovnú

Darroch vo svojich najodsudzujúcejších komentároch opísal Trumpa, ktorý bol počas štátnej návštevy Británie minulý mesiac prijatý kráľovnou Alžbetou II, ako neistého a nekompetentného.

Londýn 7. júla (TASR) - Podľa uniknutých diplomatických poznámok zverejnených v nedeľnom vydaní britského denníka Daily Mail označil britský veľvyslanec v USA amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívu za "nešikovnú" a "unikátne nefunkčnú".



Agentúra AFP citujúc denník uviedla, že veľvyslanec Kim Darroch údajne v poznámkach napísal, že Trump by mohol "padnúť a spáliť sa" a skončiť v prezidentskom úrade s potupou.



"Naozaj neveríme, že by sa táto administratíva mohla stať podstatne normálnejšou, menej nefunkčnou, menej nepredvídateľnou, menej rozštiepenou na frakcie, menej diplomaticky neohrabanou a nešikovnou," napísal Darroch v jednej zo svojich depeší, ktoré posielal do Británie.



Darroch vo svojich najodsudzujúcejších komentároch opísal Trumpa, ktorý bol počas štátnej návštevy Británie minulý mesiac prijatý kráľovnou Alžbetou II, ako "neistého" a "nekompetentného". Veľvyslanec podľa denníka napísal, že "podlý boj zblízka a chaos" v Bielom dome, o ktorom sa toľko píše v Spojených štátoch a Trump to vyvracia ako falošné správy, je vo veľkej miere pravdou.



Darroch je jedným z najskúsenejších britských diplomatov, ktorý bol vyslaný do Washingtonu v januári 2016, predtým, ako Trump vyhral prezidentské voľby.