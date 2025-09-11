Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Britský veľvyslanec v USA prišiel o funkciu pre vzťahy s Epsteinom

Peter Mandelson, archívne foto. Foto: TASR/AP

Podľa stanoviska ministerstva zahraničných vecí je novou informáciou Mandelsonova poznámka, že prvé odsúdenie Jeffreyho Epsteina bolo nesprávne a malo by byť napadnuté.

Autor TASR
Londýn 11. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer požiadal ministra zahraničných vecí, aby odvolal z funkcie britského veľvyslanca v USA Petra Mandelsona v dôsledku jeho emailovej komunikácie s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, ktorý zneužíval maloleté dievčatá na poskytovanie sexuálnych služieb. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr PA Media a DPA.

Minister zahraničných vecí Stephen Doughty v britskom parlamente povedal, že premiér k tomuto kroku pristúpil „vzhľadom na ďalšie informácie v e-mailoch, ktoré napísal Peter Mandelson".

Pokiaľ ide „hĺbku a rozsah vzťahov" medzi lordom Mandelsonom s Jeffreym Epsteinom, Doughty uviedol, že emailová komunikácia naznačuje výrazné rozdiely v porovnaní s tým, čo sa o ich vzťahoch vedelo v čase jeho vymenovania do funkcie veľvyslanca.

Podľa stanoviska ministerstva zahraničných vecí je „novou informáciou Mandelsonova poznámka, že prvé odsúdenie Jeffreyho Epsteina bolo nesprávne a malo by byť napadnuté“.

„Vzhľadom na tieto skutočnosti a z úcty k obetiam Epsteinových zločinov bol s okamžitou platnosťou odvolaný z funkcie veľvyslanca,“ uvádza sa v stanovisku.
