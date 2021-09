Britský výbor odporúča preočkovať treťou dávkou ľudí nad 50 rokov

Londýn 14. septembra (TASR) - Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) odporučil v utorok vláde, aby ponúkla tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu všetkým ľuďom nad 50 rokov. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa JCVI by ľudia starší ako 50 rokov mali dostať posilňovaciu dávku šesť mesiacov po zaočkovaní druhou dávkou proticovidovej vakcíny. Výbor uviedol, že preočkovanie posilňovacími dávkami je potrebné v snahe zabezpečiť ochranu osôb so zvýšeným rizikom nákazy ochorením COVID-19, pretože štúdie ukázali, že imunita získaná po očkovaní sa časom oslabuje.



Tento krok prichádza napriek výzvam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá apelovala na bohaté krajiny s veľkými zásobami očkovacích látok proti koronavírusu, aby do konca roka nepokračovali v preočkovávaní ďalšími dávkami a vakcíny sprístupnili pre chudobnejšie krajiny.



WHO zároveň vyzvala bohaté štáty sveta, aby s podávaním tretích dávok počkali dovtedy, kým každá krajina nezaočkuje najmenej 40 percent svojej populácie. Podľa WHO tiež neexistujú nijaké vedecké dôkazy o tom, že ďalšia dávka očkovacej látky proti covidu je nevyhnutná.



Odporúčanie JCVI prichádza v čase, keď britský premiér Boris Johnson plánuje predstaviť plán boja proti koronavírusovej pandémii na nadchádzajúcu zimu spoločne s iniciatívou pozbaviť vládu rozšírených právomocí v čase pandémie, a to vrátane možnosti zatvoriť školy či podniky.