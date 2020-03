Britský vyjednávač pre postbrexitové vzťahy s EÚ je v izolácii

Londýn 20. marca (TASR) – Splnomocnenec britskej vlády pre brexit David Frost je v izolácii po tom, čo na sebe spozoroval príznaky ochorenia, ktoré by mohli súvisieť s novým koronavírusom.



Dnes o tom informovala agentúra Bloomberg, ktorá súčasne pripomenula, že Michel Barnier, Frostov náprotivok na rokovaniach o budúcom partnerstve medzi Britániou a EÚ, včera oznámil, že má pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2 a je v karanténe.



Agentúra Bloomberg uviedla, že táto dvojica diplomatov nebola v osobnom kontakte od prvého kola rokovaní, ktoré sa konalo pred dvoma týždňami v Bruseli.



Táto správa podľa agentúry Bloomberg pravdepodobne definitívne zmarí nádeje, že by rokovania o budúcich obchodných vzťahoch oboch strán by mohli zaznamenať značný pokrok, kým bude pokračovať globálna pandémia nového koronavírusu.



Druhé kolo rokovaní, ktoré sa malo konať tento týždeň v Londýne, bolo zrušené.



Obe strany sa teraz snažia nájsť iné vhodné formáty vyjednávania - napríklad formou videokonferencie či priebežných diskusií menších tímov, namiesto niekoľkých dní vyhradených na intenzívne rozhovory.



Agentúra Reuters dnes informovala, že vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu je Európska únia otvorená požiadavke predsedu britskej vlády na predĺženie rokovaní o usporiadaní vzťahov medzi Britániou a EÚ po brexite. Predsedníčka Európskej komisie Ursula van der Leyenová to uviedla vo vysielaní rozhlasovej stanice Deutschlandfunk.



Britský premiér Boris Johnson pritom tento týždeň odmietol výzvy na predĺženie rokovacieho obdobia, ktoré sa začalo po odchode Británie z EÚ 31. januára. Ak obe strany do konca tohto roka nedokážu dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, Spojené kráľovstvo bude musieť obchodovať s EÚ s tarifami a kvótami.