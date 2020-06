Britský závod Nissanu bude neudržateľný v prípade brexitu bez dohody

Londýn 3. júna (TASR) - Japonská automobilka Nissan, ktorá vo svojom závode v severoanglickom Sunderlande zamestnáva 7000 ľudí, upozornila, že bez dohody o obchode s Európskou úniou (EÚ) sa britská továreň stane „neudržateľná“.



Ašwani Gupta, šéf globálnej prevádzky japonskej spoločnosti, pre BBC povedal, že záväzok Nissanu voči najväčšej britskej automobilke sa nebude dať dodržať, ak nebude mať prístup na trh v európskom bloku bez cla.



EÚ je najväčším trhom pre britskú továreň Nissanu, ktorá v minulom roku vyrobila necelých 350.000 modelov Qashqai, Juke a Leaf.



„Viete, že sme jednotkou v Spojenom kráľovstve a chceme pokračovať. Sme odhodlaní. Ak však nebudeme mať súčasné colné podmienky, naše podnikanie, a nie je to náš zámer, nebude udržateľné. To musia všetci pochopiť,“ vyhlásil Gupta.



Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 31. januára, ale hlavné podmienky jeho členstva zostávajú v platnosti počas prechodného obdobia do konca tohto roka. To Británii poskytuje čas na rokovanie o novej dohode o voľnom obchode s blokom. Rozhovory však uviazli v slepej uličke.



Nissan minulý týždeň uviedol, že zatvorí svoj závod v Barcelone v Španielsku v decembri ako súčasť globálneho znižovania nákladov. Továreň v Barcelone zamestnáva 3000 ľudí.



Gupta povedal tiež BBC, že prípadné plány aliančného partnera Renault, ktorý vlastní 43-percentný podiel v Nissane, na využitie voľnej kapacity závodu Sunderland budú záležitosťou francúzskeho výrobcu automobilov.