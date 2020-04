Britským médiám hrozia sankcie za šírenie nepodložených správ

Londýn 3. apríla (TASR) - Britské rozhlasové a televízne stanice budú za vysielanie nepravdivých informácií a odporúčaní týkajúcich sa nového koronavírusu čeliť sankciám. Upozornenie prichádza po tom, čo jedna z regionálnych rozhlasových staníc dostala od regulačného úradu niekoľko varovaní za vysielanie nepodložených informácií, podľa ktorých je koronavírusová pandémia spojená so spustením najnovšej generácie mobilnej 5G siete. Informáciu priniesol britský denník The Guardian.



Na vysielanie neoverených fám sa sťažovali niektorí poslucháči rozhlasovej stanice Uckfield FM, vysielajúcej v grófstve Sussex. Žena predstavená ako "registrovaná zdravotná sestra" tam bez akýchkoľvek dôkazov tvrdila, že k prepuknutiu choroby došlo v súvislosti so zavedením 5G telefónnej siete v čínskom Wuchane, pôvodnom epicentre epidémie, a že vírus bol vytvorený v laboratóriu. Neskôr sa však ukázalo, že nešlo o zdravotníčku, len o zástankyňu alternatívnej medicíny.



"Nevieme o žiadnych vedeckých dôkazoch, ktoré by dokázali potvrdiť takéto sporné tvrdenie, ktoré je v rozpore so všetkými oficiálnymi odporúčaniami týkajúcimi sa koronavírusu, tak vo Veľkej Británii, ako aj na medzinárodnej úrovni," uviedol vo svojom stanovisku Britský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie (Ofcom).



Ofcom tiež potvrdil, že aktívne monitoruje televízne a rozhlasové stanice, ktoré by mohli vysielať nepodložené informácie o príčinách a pôvode ochorenia COVID-19, a narušiť tak dôveru ľudí v overené zdroje informácií.