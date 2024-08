Trom britským vodárenským spoločnostiam hrozia vysoké pokuty

Londýn 6. augusta (TASR) - Britský regulačný orgán (OFWAT) v utorok oznámil, že navrhol uloženie pokuty trom najväčším vodárenským spoločnostiam v Anglicku v celkovej sumu 168 miliónov libier (približne 196 miliónov eur) pre zlyhanie pri správe a čistení odpadových vôd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rozhodnutie regulačného orgánu pritom prichádza v čase, keď britský vodohospodársky priemysel podlieha prísnej kontrole zo strany novej labouristickej vlády a ochrancov životného prostredia pre znečisťovanie riek a iných vodných tokov.



"OFWAT dnes navrhol, aby tri vodárenské spoločnosti dostali pokutu v celkovej hodnote 168 miliónov libier za to, že nezvládli spravovanie svojich čističiek odpadových vôd a sietí. Ide o prvý výsledok zo série z doposiaľ najrozsiahlejšieho vyšetrovania," uvádza vyhlásenie.



Vodárenská spoločnosť Thames Water by mohla dostať pokutu až 104 miliónov libier (približne 121 miliónov eur), Yorkshire Water 47 miliónov libier (asi 55 miliónov eur) a Northumbrian Water 17 miliónov libier (asi 20 miliónov eur).



"OWFAT odhalil zoznam pochybení spoločností Thames Water a Northumbrian Water pri prevádzkovaní čističiek, čoho následkom boli nadmerné úniky z poistných ventilov," povedal výkonný riaditeľ OFWAT David Black. "Naše vyšetrovanie ukázalo, že pravidelne vypúšťali odpadové vody do riek a morí namiesto toho, aby zabezpečili, že k tomu dôjde len vo výnimočných prípadoch tak, ako stanovuje zákon," dodal Black.