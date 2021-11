Brnabičová: V UNESCO nie je miesto pre takzvaný štát Kosovo

Paríž 13. novembra (TASR) - Odpolitizovanie Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) je politikou Srbska a kľúčovou témou pre krajinu, čo znamená, že v tejto organizácii nie je miesto pre samozvaný štát Kosovo. Vyhlásila to v piatok v Paríži srbská premiérka Ana Brnabičová.



Reagujúc na otázky reportérov po panelovej diskusii na 41. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Brnabičová uviedla, že UNESCO je organizáciou zaoberajúcou sa otázkami, ktoré sa netýkajú politiky, ale vzdelávania, kultúry, vedy a iných podobných záležitostí, informuje tlačová agentúra Tanjug.



"Keď hovoríme o depolitizácii, stojíme si za tým, že v UNESCO nie je miesto pre takzvaný štát Kosovo. UNESCO nie je miestom, kde je priestor na diskusiu o tom, či by Kosovo, ktoré nemá kreslo v OSN a neuznáva ho viac než polovica členských krajín OSN, malo byť členom tejto organizácie," povedala Brnabičová s tým, že členstvo Kosova v UNESCO nie je a ani nesmie byť témou.



"Keď poviem depolitizácia, každý vie, čo to znamená. Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová taktiež vyhlásila, že si počas svojho funkčného obdobia neželá žiadnu politizáciu," dodala predsedníčka srbskej vlády.



Situácia sa však v tejto súvislosti môže skomplikovať po návrate Spojených štátov do UNESCO, ale úlohou Srbska je proaktívne pracovať na tejto problematike a trvať na depolitizácii, povedala Brnabičová. USA vystúpili z UNESCO v roku 2018.



Závažné príklady ohrozenia srbského kultúrneho, historického a náboženského dedičstva v Kosove sú podľa Brnabičovej dôkazom významu UNESCO pri ochrane a udržiavaní dedičstva.



Premiérka na zasadnutí ďalej vyhlásila, že štyri skvosty srbského stredovekého kultúrneho dedičstva v Kosove - kláštory Visoki Dečani, Gračanica, Peč a Chrám Bohorodičky Ljevišskej - sa zachovali vďaka tomu, že sú zapísané na zozname ohrozeného svetového dedičstva, ale stovkám ďalších lokalít hrozí zánik.



Brnabičová zdôraznila, že srbské dedičstvo v Kosove má nesmierny význam nielen pre národnú identitu Srbska, ale aj ako súčasť cenného európskeho a svetového dedičstva.