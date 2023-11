Brnabičová so Stoltenbergom rokovali o spolupráci Srbska a NATO

Belehrad 21. novembra (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová v utorok s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Belehrade rokovala o spolupráci Srbska a NATO, zaistení bezpečnosti Srbov v Kosove a spoločných projektoch. TASR správu prevzala z agentúr AP a Tanjug.



Brnabičová podľa vyhlásenia srbskej vlády oceňuje postoj NATO v spojitosti s rešpektovaním vojenskej neutrality Srbska. Belehrad tiež podporuje zapojenie Medzinárodných mierových síl KFOR podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 a pri zaisťovaní bezpečnosti Srbov v Kosove.



Kľúčovým záujmom Srbska je podľa premiérky stabilita v oblasti západného Balkánu a zameranie sa všetkých krajín v tomto regióne na čo najintenzívnejšiu spoluprácu vo všetkých oblastiach.



Stoltenberg povedal, že nedávne prejavy násilia na severe Kosova sú neprijateľné a páchatelia musia byť postavení pred spravodlivosť. "Spolieham sa, že všetky strany znížia napätie a zdržia sa krokov, ktoré by ho stupňovali," povedal.



NATO posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v Kosove koncom septembra, keď sa vystupňovalo napätie medzi Kosovom a Srbskom. Na sever Kosova preniklo asi 30 ozbrojencov, ktorí zastrelili policajta a zabarikádovali sa v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich. V máji v Srbmi obývanej oblasti prepukli zrážky medzi demonštrantmi a príslušníkmi mierovej misie NATO.



Šéf NATO povedal, že počas potýčok so srbskými demonštrantmi utrpelo približne 93 vojakov zranenia. "Páchatelia musia čeliť spravodlivosti. Vítam, že Srbsko je pripravené v tomto úsilí spolupracovať," povedal. Belehrad i Prištinu vyzval, aby sa konštruktívne zapojili do dialógu sprostredkovaného Európskou úniu, ktorý má za cieľ znormalizovať ich vzťahy.



Kosovo ako bývalá srbská provincia vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť. Vzťahy medzi medzi tunajším väčšinovým albánskym obyvateľstvom a srbskou menšinou sú dlhodobo napäté. Suverenitu Kosova odmieta Belehrad uznať.