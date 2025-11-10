< sekcia Zahraničie
Brnabičová: Srbsko podporí Ukrajinu na jej ceste do Európskej únie
Vo svojom príhovore na tlačovej konferencii sa Brnabičová poďakovala Ukrajine za rešpektovanie územnej celistvosti Srbska.
Autor TASR
Kyjev 10. novembra (TASR) - Predsedníčka srbského parlamentu Ana Brnabičová v pondelok počas návštevy Kyjeva zdôraznila, že Srbsko a Ukrajina majú spoločný strategický cieľ – integráciu do EÚ. Ubezpečila, že „Srbsko plne podporuje Ukrajinu na jej európskej ceste“, a dodala, že Ukrajina môže rátať s technickou pomocou a skúsenosťami Srbska, informovala agentúra Tanjug, píše TASR.
Po stretnutí s predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefančukom Brnabičová uviedla, že srbský minister pre európsku integráciu Nemanja Starovič ju informoval o dokončení memoranda o porozumení medzi Srbskom a Ukrajinou o spolupráci v oblasti európskej integrácie, ktoré je pripravené na podpis.
Pripomenula, že Srbsko už poskytlo Ukrajine významnú humanitárnu a finančnú pomoc – podľa Brnabičovej slov „väčšiu, než všetky krajiny západného Balkánu dohromady“.
Šéfka srbského parlamentu ocenila priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, poukázala na nedávne stretnutie prezidentov oboch krajín - Volodymyra Zelenského a Aleksandara Vučiča - a dodala, že manželka srbského prezidenta Tamara Vučičová navštevuje Kyjev pomerne často.
Vo svojom príhovore na tlačovej konferencii sa Brnabičová poďakovala Ukrajine za rešpektovanie územnej celistvosti Srbska. „Rovnako aj Srbsko rešpektuje Chartu OSN a všetky princípy medzinárodného práva,“ zdôraznila.
Po stretnutí s predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefančukom Brnabičová uviedla, že srbský minister pre európsku integráciu Nemanja Starovič ju informoval o dokončení memoranda o porozumení medzi Srbskom a Ukrajinou o spolupráci v oblasti európskej integrácie, ktoré je pripravené na podpis.
Pripomenula, že Srbsko už poskytlo Ukrajine významnú humanitárnu a finančnú pomoc – podľa Brnabičovej slov „väčšiu, než všetky krajiny západného Balkánu dohromady“.
Šéfka srbského parlamentu ocenila priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, poukázala na nedávne stretnutie prezidentov oboch krajín - Volodymyra Zelenského a Aleksandara Vučiča - a dodala, že manželka srbského prezidenta Tamara Vučičová navštevuje Kyjev pomerne často.
Vo svojom príhovore na tlačovej konferencii sa Brnabičová poďakovala Ukrajine za rešpektovanie územnej celistvosti Srbska. „Rovnako aj Srbsko rešpektuje Chartu OSN a všetky princípy medzinárodného práva,“ zdôraznila.