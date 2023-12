Brno je Európske hlavné mesto Vianoc, ocenili jeho kreatívnu kultúru

Praha 15. decembra (TASR) - Brno získalo titul Európske hlavné mesto Vianoc na rok 2024. Medzinárodná porota ocenila vysokú úroveň predloženého projektu mesta a tiež spolupatričnosť s európskymi hodnotami Vianoc. Metropola južnej Moravy to v piatok uviedla na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR.



Hodnoty, ktoré najviac reprezentujú Vianoce v Brne, sú podľa poroty solidarita a silná oddanosť k vlastnému dedičstvu. Tento aspekt podľa nej oceňuje aj UNESCO. Porota tiež uviedla, že Brno predstavuje "vrcholný prejav kreatívnej kultúry a silnej identity". Dodala, že s jeho trhmi a osvetlením má najkrajšiu vianočnú atmosféru.



"Brnianske Vianoce sa týmto etablovali ako festival európskeho rozmeru, čo môže na ďalšie roky znamenať významnú podporu pre ich návštevnosť," komentovala ocenenie primátorka Markéta Vaňková. Juhomoravská metropola pri organizácii adventných trhov spolupracuje s miestnymi predajcami, hudobníkmi, dizajnérmi a zapája do nich aj brnianske firmy a inštitúcie.



Medzinárodná porota, ktorej predsedá europoslankyňa Danuta Hübnerová, sa tento rok rozhodovala medzi rekordným počtom prihlásených miest. Druhý titul - Európske mesto Vianoc - pre mestá do 100.000 obyvateľov získal írsky Waterford a špeciálnu zmienku si vyslúžilo španielske mesto Almanza.



Ocenenie Európske hlavné mesto Vianoc a Európske mesto Vianoc vzniklo v roku 2017 a udeľuje sa pod záštitou Európskeho parlamentu. V uplynulých rokoch ho získal aj taliansky Janov či španielsky San Sebastián. Vlani sa európskym hlavným mestom Vianoc stal Kyjev.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)