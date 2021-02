Brno zakáže parkovanie zdieľaných kolobežiek mimo vyhradených miest

Brno 9. februára (TASR) - Moravské mesto Brno sprísnilo pravidlá pre parkovanie zdieľaných elektrických kolobežiek - ľudia ich budú môcť odstaviť iba na vyznačených miestach. V utorok o tom informoval spravodajský portál Českého rozhlasu, iROZHLAS.cz.



Magistrát Brna sa na tom dohodol s troma firmami, ktoré v meste prevádzkujú stovky týchto kolobežiek. Vedenie Brna tak chce zabrániť odkladaniu vypožičaných kolobežiek na miestach, kde prekážajú predovšetkým chodcom.



"Užívateľovi, ktorý by nezaparkoval na dané miesto, by tak nebola ukončená výpožička," spresnil pre Český rozhlas Brno člen mestskej rady Petr Kratochvíl. Systémy zdieľaných kolobežiek by pomocou GPS signálu umožnili ich vrátenie len na desiatky vyznačených miest.



Obmedzenie začne platiť od apríla. Konkrétne lokality magistrát ešte spresní.



Parkovacie lokality však "budú rozmiestnené tak, aby boli 100 metrov od seba v maximálnej vzdialenosti", povedal jeden z prevádzkovateľov služby Jiří Hofr.