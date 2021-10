Brocková: Budeme naďalej podporovať reformné procesy v Gruzínsku

Tbilisi 11. októbra (TASR) - Slovenská republika bude naďalej podporovať reformné procesy v Gruzínsku, uviedla v pondelok štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas prvého dňa pracovnej návštevy Gruzínska. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.



Ingrid Brocková rokovala s námestníkom ministra zahraničných vecí Gruzínska Alexandrom Chvtisiašvilim. Obaja vysoko ocenili existujúce bilaterálne vzťahy, potvrdili záujem o ich ďalšie prehlbovanie predovšetkým v obchodno-ekonomickej oblasti, k čomu prispeje aj nadchádzajúca návšteva ministra Ivana Korčoka, ktorého budú sprevádzať slovenskí podnikatelia. Námestník ministra vyzdvihol konzistentnú podporu Slovenska pre územnú celistvosť a suverenitu Gruzínska v jeho medzinárodne uznaných hraniciach.



"Slovensko je naďalej pripravené pomáhať v reformnom a transformačnom procese, zachovanie dynamiky, ktoré je kľúčové pre napĺňanie euroatlantických ašpirácií Gruzínska," povedala štátna tajomníčka. Zároveň potvrdila záujem naďalej posilňovať rozvojovú spoluprácu, ktorá sa mimoriadne zintenzívnila v uplynulých dvoch rokoch – po zaradení Gruzínska medzi programové prioritné krajiny SlovakAid.



Otázky rozvojovej spolupráce boli jednou z hlavných tém ďalších oficiálnych stretnutí. Diskusia so štátnou ministerkou pre zmierenie a občiansku rovnosť Gruzínska Teou Achvlediani sa orientovala najmä na otázky súvisiace s problémami vnútorne presídlených osôb. Stretnutie s vedúcim Úradu vlády Gruzínska Iliom Darčiašvilim bolo primárne venované koordinácii rozvojovej pomoci a boli posúdené vzájomné priority v tejto oblasti. Štátna tajomníčka predstavila na stretnutiach dokument SlovakAid Stratégia rozvojovej spolupráce SR a Gruzínska do roku 2023, v ktorom sa definujú prioritné oblasti spolupráce – dobrá správa vecí verejných, udržateľná infraštruktúra a podnikateľské prostredie.



Štátna tajomníčka navštívila aj priestory aquaparku Gino Paradise Tbilisi, ktorý patrí k najväčším slovenským investíciám v Gruzínsku. Zároveň jej boli predstavené prebiehajúce a nové investičné projekty. Navštívila aj rehabilitačné centrum pre deti so zdravotným postihnutím First Step Georgia, pre ktoré boli v rámci projektu SlovakAid zakúpené učebné pomôcky a vybudované špeciálne detské ihrisko. "Som mimoriadne poctená, že projekt, ktorý bol financovaný zo slovenských zdrojov, otvára v životoch najzraniteľnejších nové možnosti a prispieva k ich plnohodnotnejšej rehabilitácii. Pohľad na šťastné úsmevy ma uisťuje, že podporovať deti so špeciálnymi potrebami je nevyhnutné," uviedla Ingrid Brocková.



Na záver dňa sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľkou organizácie UN WOMEN v Gruzínsku, v ktorej pôsobí aj slovenská expertka Anna Mondeková. Diskusia sa orientovala na posúdenie možnej spolupráce v rámci projektov SlovakAid v rôznych regiónoch Gruzínska. Program štátnej tajomníčky pokračuje ďalšie dva dni návštevou jednotlivých projektov mimo hlavného mesta, dodal komunikačný odbor ministerstva.