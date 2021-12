Brocková na V4 s Tureckom: Afganistan nesmie byť základňou teroristov

Na snímke sprava štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková, český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu a jeho poľský rezortný kolega Zbigniew Rau počas spoločnej tlačovej konferencie po zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a Turecka v Budapešti v utorok 21. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke sprava šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó a jeho turecký rezortný kolega Mevlüt Čavušoglu počas spoločnej tlačovej konferencie po zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a Turecka v Budapešti v utorok 21. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Budapešť 21. decembra (TASR) - Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa Afganistan znovu stal základňou medzinárodného terorizmu a zdrojom migračných vĺn. Na utorkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a Turecka to v Budapešti podľa agentúry MTI povedala štátna tajomníčka slovenského ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková.Hostiteľ schôdzky, maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, vyzval Európsku úniu, aby v súlade so svojimi predchádzajúcimi záväzkami bezodkladne zaslala Turecku potrebnú podporu pre migrantov, ktorí sa zdržiavajú na jeho území. Brusel by mal podľa maďarského ministra Turecku poukázať celú sľúbenú sumu šiestich miliárd eur, keďže, ako pripomenul, Ankara už na migrantov za uplynulé roky minula 40 miliárd dolárov.Ako povedal Szijjártó na tlačovej konferencii, Európa sa čelí bezprecedentným hrozbám z viacerých smerov. Jedným z dôvodov napätej situácie v spojitosti s migráciou je situácia v Afganistane, kde je podľa neho v dôsledku zlyhania medzinárodnej intervencie ohrozených hladom 23 miliónov ľudí a počet utečencov v rámci krajiny dosiahol štyri milióny.Turecký minister Mevlüt Čavušoglu zdôraznil, že Turecko je krajinou, ktorá sa od roku 2014 stará o najvyšší počet utečencov na svete. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu vyriešenia situácie v Afganistane a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby postupne nadväzovalo vzťahy s vládnucim hnutím Taliban.Nový český minister zahraničných vecí Jan Lipavský ocenil úlohu Vyšehradskej štvorky ako dôležitej platformy pre spoluprácu a dodal, že Ankara zohrala kľúčovú rolu v boji proti nelegálnej migrácii.Za zrýchlenie rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu sa vyslovil poľský minister Zbigniew Rau. Zároveň poukázal na možnosti ekonomickej spolupráce medzi V4 a Tureckom.