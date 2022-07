Brocková: V EÚ nemôžeme byť unavení z poskytovania pomoci Ukrajine

Brusel 18. júla (TASR) - Európski diplomati sa v pondelok v Bruseli zhodli na viacerých okruhoch pomoci pre Ukrajinu. Ide o ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 500 miliónov eur, potravinovú pomoc, asistenciu pri stíhaní vinníkov zodpovedných za vojnové zločiny a povojnovú obnovu Ukrajiny. Pre TASR to uviedla štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí SR Ingrid Brocková.



Účastníci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci sa zhodli na tom, že ruská agresia má ďalekosiahle globálne dopady na potravinovú a energetickú bezpečnosť. "Dnes je v 53 krajinách sveta 193 miliónov ľudí, ktorí žijú v potravinovej neistote – o 40 miliónov viac ako vlani. Je preto namieste diskusia o tom, ako pomôcť Ukrajine, a najsilnejšie posolstvo je, že nemôžeme byť unavení z poskytovania pomoci Ukrajine," uviedla Brocková.



Diplomati schválili už piaty balík pomoci cez európsky mierový nástroj v hodnote 500 miliónov eur. "V podstate už počas tých prvých tranží sme poskytli dve miliardy eur na zaistenie vojenského vybavenia pre Ukrajinu," opísala pomoc EÚ. Celkovo EÚ schválila 2,5 miliardy eur vojnovej pomoci pre Kyjev.



Do tejto oblasti spadá aj riešenie potravinovej bezpečnosti. Brocková upozornila, že cez Slovensko sa teraz za týždeň prepraví viac ukrajinského obilia ako v minulosti za mesiac.



Ďalšia rovina pomoci je podľa nej pri vyvodzovaní dôsledkov za vojnové zločiny na Ukrajine. V tomto smere sa angažuje aj Slovensko, ktoré najskôr vyslalo ôsmich expertov a potom ďalších štyroch, ktorí pomôžu pri vyšetrovaní vojnových zločinov.



Do tretej roviny pomoci patrí plánovaná povojnová obnova Ukrajiny. Brocková uviedla, že Rada ministrov nadviazala na konferenciu z Lugana, kde boli schválené princípy pomoci po vojne.



"Hovoríme už o tom, čo bude, keď vojnový konflikt skončí a ako budeme vedieť pomôcť v reformnom procese Ukrajiny – pretože ten je základom, ak chce Ukrajina napredovať v prístupovom procese do EÚ," opísala situáciu Brocková.





