Brošňu, ktorú stratil Napoleon, vydražili za 3,7 milióna eur
Brošňa bola medzi osobnými vecami, ktoré cisár musel zanechať počas úteku z Waterloo.
Autor TASR
Brusel 14. novembra (TASR) - Brošňa posiata diamantmi, ktorá patrila Napoleonovi Bonapartovi a bola ukoristená pruskou armádou pri jeho poslednej a definitívnej bitke pri Waterloo, sa predala v aukčnej spoločnosti Sotheby's za 3,7 milióna eur. Informuje tlačová agentúra Belga.
Brošňa bola medzi osobnými vecami, ktoré cisár musel zanechať počas úteku z Waterloo, južne od Bruselu, pred britskými a pruskými vojakmi po bitke, ktorá spečatila jeho mocenský pád.
Šperk s priemerom približne 45 milimetrov má v strede veľký oválny diamant s hmotnosťou 13,4 karátov, obklopený takmer 100 menšími briliantmi rôznych tvarov a veľkostí, usporiadanými do dvoch sústredných radov.
Bol vyrobený pre Napoleona okolo roku 1810, „pravdepodobne na ozdobu jeho dvojrohého klobúka pri zvláštnych príležitostiach“, uvádza aukčná sieň. Šperk potom spolu s ďalšími predmetmi odovzdali ako trofej pruskému kráľovi Fridrichovi Viliamovi III. - 21. júna 1815 - tri dni po bitke pri Waterloo.
Brošňu predali v Ženeve, pričom jej výkupná cena výrazne prekročila odhadovanú hodnotu 130.000-220.000 eur.
