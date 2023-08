Brown: Zaobchádzanie Talibanu so ženami je zločin proti ľudskosti

Londýn 10. augusta (TASR) — Britský expremiér Gordon Brown vo štvrtok vyzval, aby bolo zaobchádzanie s afganskými ženami a dievčatami zo strany vládnuceho radikálneho hnutia Taliban vyhlásené za zločin proti ľudskosti. Uviedla to agentúra AFP.



Brown, ktorý v súčasnosti pôsobí ako osobitný vyslanec OSN pre globálne vzdelávanie, odsúdil afganské úrady za "systematicky zlé zaobchádzanie" so ženami a vyzval Medzinárodný trestný súd (ICC), aby to začal vyšetrovať.



"Myslím si, že dôkazy sú naozaj zdrvujúce," povedal Brown, ktorý bol premiérom v rokoch 2007 - 2010, pre rozhlasovú stanicu BBC.



"Úplná diskriminácia žien: nesmú študovať na univerzite, nesmú chodiť do škôl, nesmú navštevovať verejné miesta, majú zákaz akejkoľvek činnosti, pri ktorej by boli bez dozoru," dodal.



Pripomenul tiež, že všetci tí, ktorí vyvíjajú tlak na dodržiavanie práv dievčat, sú stíhaní a vo väzení.



Brown to povedal len niekoľko dní pred druhým výročím opätovného prevzatia moci hnutím Taliban v Afganistane, ku ktorému došlo 15. augusta 2021.



Taliban od nástupu k moci zakázal ženám a dievčatám vzdelávanie na stredných a vysokých školách, zamedzil im prístup do parkov, lunaparkov či telocviční a nariadil im, aby si na verejnosti zahaľovali celé telo.



Väčšina žien má tiež zakázané pracovať pre OSN alebo mimovládne organizácie. Tisíce ľudí, ktorí pracovali pre vládu, prepustili alebo im platia za to, aby zostali doma.



Brown povedal, že zaobchádzanie talibanských úradov so ženami je "pravdepodobne najohavnejšie, najodpornejšie a najkomplexnejšie porušovanie ľudských práv, ku ktorému dnes vo svete dochádza".