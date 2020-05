Brtiánia hlási 539 ďalších úmrtí, reprodukčné číslo je menšie ako 1

Londýn 7. mája (TASR) - Počet úmrtí na nový koronavírus stúpol v Británii za uplynulých 24 hodín o 539 na 30.615. Informoval o tom v piatok na pravidelnom večernom brífingu vlády minister zahraničných vecí Dominic Raab.



Za 24 hodín, do piatkovej deviatej hodiny dopoludnia, sa v Spojenom kráľovstve uskutočnilo 86.583 testov, čo je síce o 17.000 viac ako v predchádzajúci deň, stále je to však menej ako vládou stanovený cieľ 100.000 testov denne. Túto hranicu sa podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvakrát - 30. apríla a 1. mája, pripomenula BBC.



Reprodukčný faktor vírusu (R0) sa podľa Raaba momentálne pohybuje v rozpätí 0,5 - 0,9, to znamená, že jeden infikovaný človek môže nakaziť menej ako jednu ďalšiu osobu. Británia tak môže začať premýšľať o ďalšej fáze uvoľnenia obmedzení, konštatoval Raab.



Zároveň varoval Britov, že ak prestanú dodržiavať pravidlá sociálneho odstupu, vírus "sa bude opäť šíriť exponenciálnym tempom". Ďalšie kroky, ktoré podnikne vláda, budú "spoľahlivé" a "udržateľné", uistil Raab, no ak sa obmedzenia zmiernia a hodnota R0 sa zvýši, reštrikcie sa opäť vrátia.