Bruce McCandless vystúpil do vesmíru bez pripútania ku kozmickej lodi

Boston/Bratislava 6. februára (TASR) - Americký astronaut Bruce McCandless sa stal jedným z priekopníkov astronautiky, keď absolvoval historicky prvý výstup do otvoreného kozmického priestoru bez pripútania k materskej lodi pomocou lana.



V stredu 7. februára uplynie 40 rokov od jeho výstupu, ktorý dokumentuje aj dnes už ikonická fotografia.



Bruce McCandless sa narodil 8. júna 1937 v Bostone. V roku 1965 úspešne absolvoval akadémiu amerického námorníctva - United States Naval Academy. O rok neskôr ho vybrali do piatej skupiny amerických astronautov Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Pôsobil aj ako komunikátor v riadiacom stredisku počas prvej cesty ľudskej posádky na mesiac v roku 1969.



V roku 1984 sa stal súčasťou päťčlennej posádky (Vance Brand, Robert Gibson, Bruce McCandless, Ronald McNair a Robert Stewart) raketoplánu Challenger v rámci Misie STS-41 B. Práve počas tejto misie, ktorá odštartovala 3. februára, ako prvý človek vystúpil do vesmírneho priestoru bez kotviaceho lana.



Historický okamih v dejinách astronautiky sa udial 7. februára 1984, keď sa spolu so svojim kolegom Stewartom vybral v skafandri do nákladového priestoru raketoplánu. Tam sa McCandless klimatizačnou jednotkou na chrbte skafandra pripojil k MMU (Manned Maneuvering Unit) a s pomocou tejto manévrovacej jednotky sa vzdialil od lode a vystúpil do otvoreného kozmického priestoru.



Ocitol sa štyri metre nad raketoplán a potom cúval tvárou k lodi do vzdialenosti 45 metrov. Jeho pobyt vo voľnom vesmírnom priestore bez pripútania k materskej lodi trval viac ako 12 minút. Pri druhom výstupe prekonal vzdialenosť viac ako 90 metrov.



Misiu STS-41 B ukončili 11. februára 1984 bezpečným pristátím podľa plánu. McCandless sa do vesmíru dostal ešte v apríli 1990 ako špecialista letu misie STS-31 Discovery, ktorá vyniesla na obežnú dráhu Hubblov vesmírny teleskop. Pol roka po tomto lete odišiel vo veku 53 rokov z NASA a pôsobil vo firme Martin Marietta Astronautics Co. V Denvere.



Bruce McCandless zomrel 21. decembra 2017 vo veku 80 rokov.