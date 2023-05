Springsteen čelí kritike, že nezrušil koncert v Taliansku po záplavách

Rím 19. mája (TASR) - Amerického rockového speváka Brucea Springsteena kritizujú v Taliansku za to, že vo štvrtok večer odohral koncert v meste Ferrara aj napriek tomu, že príslušný región Emilia-Romagna zasiahli smrtiace záplavy.



TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na tlačovú agentúru Reuters.



Fanúšikovia tohto 73-ročného hudobníka na sociálnych sieťach vyzvali, aby si vystúpenie rozmyslel z úcty k mŕtvym a ľuďom bez strechy nad hlavou po tom, ako prívalové dažde spôsobili zosuvy pôdy a rieky sa vyliali z brehov.



"Všetky núdzové zdroje by mali byť k dispozícii v postihnutej oblasti; musíme sa vyhnúť masívnej premávke," napísal na Twitteri jeden z fanúšikov. Ďalší označili rozhodnutie uskutočniť šou za "nehorázne" či dokonca "škandalózne".



Springsteenov manažment na žiadosť o komentár k tejto záležitosti bezprostredne nereagoval.



Ferrara, jedno z najvýznamnejších miest regiónu Emilia-Romagna, však nebola povodňami priamo postihnutá. Jej starosta Alan Fabbri obhajuje rozhodnutie nezrušiť koncert, ktorý mal prilákať približne 50.000 ľudí.



"Je mi ľúto, ak si niekto myslí, že Ferrara je necitlivá k tragédii v Emilii-Romagni len preto, že nezrušila koncert Brucea Springsteena," napísal Fabbri na Facebooku.



"Takýto koncert vzhľadom na jeho obrovskú zložitosť nie je možné odložiť alebo zrušiť na poslednú chvíľu - po tom, ako do mesta prídu tisíce turistov a pracovníkov," dodal.



Springsteena, ktorý je momentálne na svetovom turné, čaká v nedeľu ďalší koncert na území Talianska - v bývalom antickom športovom areáli Circus Maximus v Ríme.



Záplavy viedli úrady k zrušeniu nedeľňajšej Veľkej ceny F1 v Imole, ktorá sa nachádza v blízkosti mnohých oblastí najviac postihnutých povodňami. Organizátori uviedli, že podujatie by za danej situácie nebolo bezpečné uskutočniť.



Počet obetí intenzívnych dažďov a záplav na severe Talianska stúpol v piatok na najmenej 13.



V najviac postihnutom regióne Emilia-Romagna sú stále viaceré odľahlé obce úplne odrezané od sveta pre zavalené cesty, pričom prerušené je aj telefonické spojenie.