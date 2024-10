Bruce Springsteen podporil Harrisovú, varoval pred „tyranom“ Trumpom

Atlanta 25. októbra (TASR) — Rocková legenda Bruce Springsteen na štvrtkovom predvolebnom mítingu na podporu prezidentskej kandidátky demokratov Kamaly Harrisovej varoval, že jej republikánsky súper Donald Trump chce byť "americkým tyranom". TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Kandiduje preto, aby sa stala 47. prezidentom Spojených štátov. Donald Trump kandiduje, aby sa stal americkým tyranom," povedal 75-ročný spevák na zhromaždení v Atlante v štáte Georgia.



"Nerozumie tejto krajine, jej dejinám ani tomu, čo znamená byť americký, preto 5. novembra dávam svoj hlas Kamale Harrisovej a Timovi Waltzovi," dodal Springsteen, pričom spomenul aj meno demokratického kandidáta na viceprezidenta.



Ďalej povedal, že na míting prišiel preto, aby "oponoval" Trumpovi a jeho kandidátovi na viceprezidenta J.D. Vanceovi. "Chcem prezidenta, ktorý si ctí ústavu, ktorý neohrozuje našu demokraciu, ale chce ju chrániť a viesť, ktorý verí v právny štát a pokojné odovzdanie moci, ktorý bude bojovať za právo ženy mať na výber a ktorý chce vytvoriť ekonomiku pre strednú triedu, ktorá bude slúžiť všetkým našim občanom," pokračoval Springsteen. "V týchto voľbách je len jeden kandidát, ktorý si tieto zásady váži: Kamala Harrisová," dodal.



Na mítingu zahral tri svoje piesne The Promised Land, Land of Hope and Dreams a Dancing in the Dark.



Springsteen je jedným z najobľúbenejších umelcov v USA a v minulosti podporil aj ďalších prezidentských kandidátov demokratov Johna Kerryho, Baracka Obamu, Hillary Clintonovú a Joea Bidena.



Harrisovú mieni podporiť aj 42-ročná popová hviezda Beyoncé. Viaceré americké médiá informovali, že spolu s ňou sa zúčastní na piatkovom mítingu v Houstone v štáte Texas. Podujatie, na ktorom zaspieva aj country legenda Willie Nelson, je jedným z vrcholov záveru predvolebnej kampane. Pred niekoľkými mesiacmi dala Beyoncé, 32-násobná víťazka ceny Grammy, Harrisovej povolenie hrať na mítingoch svoj hit Freedom.