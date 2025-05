Bruce Springsteen vydal nové EP s kritikou Trumpovej administratívy

Washington 23. mája (TASR) - Populárny rockový muzikant Bruce Springsteen vydal prekvapivé EP, ktoré obsahuje ostrú kritiku voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Tá už minulý týždeň vyvolala na internete tvrdý slovný útok zo strany republikánskeho miliardára.



Nové EP s názvom „Land of Hope and Dreams“ (Krajina nádeje a snov) - názov jeho prebiehajúceho turné - obsahuje nahrávky štyroch piesní, ktoré zazneli naživo 14. mája v anglickom Manchestri. V dvoch skladbách Springsteen opisuje svoje sklamanie z Trumpovej administratívy, hoci prezidenta USA priamo nemenuje.



Trump v pondelok zašiel ďalej ako len k rétorike a vyzval na „veľké vyšetrovanie“ Springsteena, Beyoncé a ďalších celebrít. Tvrdil, že tieto osoby dostali milióny dolárov za podporu jeho demokratickej súperky vo voľbách v roku 2024 Kamaly Harrisovej.



„Amerika, ktorú milujem, o ktorej som písal a ktorá bola 250 rokov majákom nádeje a slobody, je teraz v rukách skorumpovanej, nekompetentnej a zradcovskej administratívy,“ povedal Springsteen v príhovore k davu v Manchestri.



„Dnes večer žiadame všetkých, ktorí veria v demokraciu a v to najlepšie z našej americkej skúsenosti, aby povstali spolu s nami, pozdvihli svoj hlas proti autoritárstvu a nechali zaznieť slobodu," dodal spevák.



„V Amerike prenasledujú ľudí za to, že využívajú svoje právo na slobodu prejavu a vyjadrujú svoj nesúhlas,“ povedal Springsteen v druhom prejave a zároveň si vzal na mušku „sadistické potešenie", s ktorým niektorí začali zásahy proti migrantom, chudobným a robotníkom.



Nové EP vyšlo iba vo formáte DL (download) a obsahuje piesne „Land of Hope and Dreams“ (s úvodom), „Long Walk Home“, „My City of Ruins“ (s úvodom) a „Chimes of Freedom“ (cover verzia skladby Boba Dylana).



Springsteenovi vyjde 27. júna už predtým avizovaný archívny box set „Tracks II: The Lost Albums“ obsahujúci sedem „nezvestných“ albumov. Ide o súbor 83 piesní, z ktorých 74 nebolo nikdy oficiálne zverejnených. V komplete sú zahrnuté nahrávky z rokov 1983 až 2018.