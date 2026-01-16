< sekcia Zahraničie
Brunclík: Dôvera bola testom súdržnosti Babišovej vlády
Podľa politológa chcel Okamura ostrejšou rétorikou v prejave upútať pozornosť a ukázať, že jeho hnutie dokáže pritvrdiť.
Autor TASR
Praha 16. januára (TASR) - Hlasovanie o vyslovení dôvery vláde Andreja Babiša v Poslaneckej snemovni českého parlamentu bolo podľa českého politológa Miloša Brunclíka testom kompaktnosti vládneho tábora. Politológ z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe v rozhovore so spravodajkyňou TASR však podotkol, že Babiša ešte čaká viacero dôležitých hlasovaní, pričom to najpodstatnejšie je o jeho vydaní na trestné stíhanie. Za dôveru Babišovej vláde vo štvrtok hlasovalo 108 poslancov, 91 bolo proti.
„Dôvera je dôležitá. Nie je to len o tom, či vláda bude alebo nebude mať dôveru, ale či sa ukáže, že tá väčšina je jednoducho funkčná. Je to vlastne test kompaktnosti vládneho tábora a ochoty tých troch strán presadzovať svoju agendu. A toto je jeden z prvých krokov. Ale, samozrejme, na to, aby si (Babiš) vydýchol, je ešte priskoro. Je tu ešte otázka vydania na trestné stíhanie,“ podotkol Brunclík.
Analytik však od Babiša predovšetkým očakáva, že sa bude chcieť zapísať do histórie a niečo zásadné presadiť. „Ale toto je základ. Aby mohol vôbec pracovať, musí mať dôveru a musí byť odložené to súdne konanie, pretože by mu to veľmi komplikovalo život. Ak by bol vydaný a v krajnom prípade by mal ísť sedieť do väzenia, to je preňho nepredstaviteľné,“ dodal.
Prípad Čapí hnízdo, ktorého sa vydanie týka, je znovu na Mestskom súde v Prahe. Tam ho už druhýkrát vrátil odvolací Vrchný súd v Prahe, ktorý vlani v júni opäť zrušil oslobodzujúci rozsudok prvostupňového. Zároveň ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj jeho niekdajšia spolupracovníčka Jana Nagyová vinní. Avšak ani v prípade odsúdenia by Babiš do väzenia zrejme nešiel, keďže štátny zástupca mu navrhol iba podmienečný trest.
Hlasovanie o vydaní nečaká len premiéra, ale aj predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru, ktorý je obžalovaný z podnecovania k nenávisti v kauze kontroverzných predvolebných plagátov jeho hnutia o migrantoch. Okrem toho ho opozícia chcela odvolať z funkcie predsedu dolnej komory pre jeho vyjadrenia o Ukrajine či predstaviteľoch Európskej únie v novoročnom prejave. Nepodarilo sa jej však presadiť ani zaradenie tohto bodu do programu schôdze, zvažuje preto ďalšie kroky.
Podľa politológa chcel Okamura ostrejšou rétorikou v prejave upútať pozornosť a ukázať, že jeho hnutie dokáže pritvrdiť. Takéto výroky však nevyhovujú premiérovi Babišovi, ktorého sa na ne opakovane novinári pýtajú. Brunclík pochybuje, že by Babiš dokázal Okamuru „umravniť“. Za pravdepodobnejšie považuje, že premiér bude aj v tomto prípade lavírovať. „On ho (Okamuru) potrebuje, ale súčasne mu nemôže dať náhubok. Myslím si, že to bude ťažká úloha. Aj teraz Andrej Babiš lavíruje. Je medzi dvomi mlynskými kolesami – na jednej strane je prezident, na druhej strane Motoristi. A toto je to isté,“ dodal Brunclík.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Dôvera je dôležitá. Nie je to len o tom, či vláda bude alebo nebude mať dôveru, ale či sa ukáže, že tá väčšina je jednoducho funkčná. Je to vlastne test kompaktnosti vládneho tábora a ochoty tých troch strán presadzovať svoju agendu. A toto je jeden z prvých krokov. Ale, samozrejme, na to, aby si (Babiš) vydýchol, je ešte priskoro. Je tu ešte otázka vydania na trestné stíhanie,“ podotkol Brunclík.
Analytik však od Babiša predovšetkým očakáva, že sa bude chcieť zapísať do histórie a niečo zásadné presadiť. „Ale toto je základ. Aby mohol vôbec pracovať, musí mať dôveru a musí byť odložené to súdne konanie, pretože by mu to veľmi komplikovalo život. Ak by bol vydaný a v krajnom prípade by mal ísť sedieť do väzenia, to je preňho nepredstaviteľné,“ dodal.
Prípad Čapí hnízdo, ktorého sa vydanie týka, je znovu na Mestskom súde v Prahe. Tam ho už druhýkrát vrátil odvolací Vrchný súd v Prahe, ktorý vlani v júni opäť zrušil oslobodzujúci rozsudok prvostupňového. Zároveň ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj jeho niekdajšia spolupracovníčka Jana Nagyová vinní. Avšak ani v prípade odsúdenia by Babiš do väzenia zrejme nešiel, keďže štátny zástupca mu navrhol iba podmienečný trest.
Hlasovanie o vydaní nečaká len premiéra, ale aj predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru, ktorý je obžalovaný z podnecovania k nenávisti v kauze kontroverzných predvolebných plagátov jeho hnutia o migrantoch. Okrem toho ho opozícia chcela odvolať z funkcie predsedu dolnej komory pre jeho vyjadrenia o Ukrajine či predstaviteľoch Európskej únie v novoročnom prejave. Nepodarilo sa jej však presadiť ani zaradenie tohto bodu do programu schôdze, zvažuje preto ďalšie kroky.
Podľa politológa chcel Okamura ostrejšou rétorikou v prejave upútať pozornosť a ukázať, že jeho hnutie dokáže pritvrdiť. Takéto výroky však nevyhovujú premiérovi Babišovi, ktorého sa na ne opakovane novinári pýtajú. Brunclík pochybuje, že by Babiš dokázal Okamuru „umravniť“. Za pravdepodobnejšie považuje, že premiér bude aj v tomto prípade lavírovať. „On ho (Okamuru) potrebuje, ale súčasne mu nemôže dať náhubok. Myslím si, že to bude ťažká úloha. Aj teraz Andrej Babiš lavíruje. Je medzi dvomi mlynskými kolesami – na jednej strane je prezident, na druhej strane Motoristi. A toto je to isté,“ dodal Brunclík.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)