Brunclík: Pri nominácii Turka nastal pat, možno čakať tlak na Babiša
Prezident ČR Petr Pavel odmietol Turka vymenovať, Motoristi však na jeho mene trvajú a premiér Andrej Babiš zároveň nechce na prezidenta podať kompetenčnú žalobu, ktorá by tento spor vyriešila.
Autor TASR
Praha 12. januára (TASR) - Pri nominácii poslanca a čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka na post českého ministra životného prostredia nastala podľa českého politológa Miloša Brunclíka patová situácia. Je podľa neho možné, že Motoristi budú na Babiša naliehať, aby voči prezidentovi pritvrdil. Myslí si však, že Pavel v tomto spore zvíťazí a Turek sa ministrom nestane. Nebude to ale podľa neho zadarmo – Motoristi si zrejme budú chcieť vyjednať nejaké programové ústupky. Politológ z Inštitútu politologických štúdií na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej (IPS FSV UK) v Prahe to povedal v rozhovore so spravodajkyňou TASR.
Prezident ČR Petr Pavel odmietol Turka vymenovať, Motoristi však na jeho mene trvajú a premiér Andrej Babiš zároveň nechce na prezidenta podať kompetenčnú žalobu, ktorá by tento spor vyriešila. „Prezident Pavel nemá dôvod ustúpiť, stratil by tvár. Napokon, on by tú kompetenčnú žalobu uvítal. A z druhej strany Motoristi tiež nechcú stratiť tvár. Tu by mal hrať rozhodujúcu rolu premiér, je to jeho vláda, ale on nechce ísť do konfliktu... Ja si myslím, že možno sa teraz nebude diať nič a že sa to takzvane nechá vyhniť,“ načrtol prípadný ďalší scenár Brunclík.
Motoristi podľa neho možno čakajú, že Babiš voči prezidentovi pritvrdí. Zároveň však podotkol, že premiér o Turka nejako zvlášť nestojí. „On by možno zrážkou s prezidentom riskoval stratu popularity a to, že by pozornosť médií a občianskej spoločnosti smerovala na tento konflikt – a tam si ju on neželá. Od Turka dáva ruky preč. Jeho nomináciu priniesol, pretože si to Motoristi priali, ale on oňho úplne nestojí. Nikdy som si nevšimol, že by zaňho chcel bojovať,“ podotkol politológ.
Jednou z možných taktík Motoristov by mohol byť tlak na Babiša v zmysle, že ak Turek ministrom nebude, oni z vlády odídu. To by bol podľa Brunclíka pre Babiša značný problém, pretože by mu to výrazne komplikovalo akékoľvek presadzovanie programu. Pripomenul, že šéf hnutia ANO potrebuje Motoristov aj SPD najmä na kľúčové hlasovanie o vydaní na trestné stíhanie. „Možno v okamihu, keď Andrej Babiš toto uhrá a snemovňa ho odmietne vydať, bude mať trošku voľnejšie ruky a povie Motoristom: ja sa teda dohodnem s niekým iným. Vo vzduchu visí to, že by mohol byť schopný dohodnúť podporu napríklad od nejakej ďalšej strany. Tento variant síce všetci vylučujú, ale čo nie je dnes, môže byť zajtra,“ podotkol.
V každom prípade si však myslí, že prezident nakoniec v tomto spore zrejme uspeje a Turek sa ministrom nestane. „Nevidím tu úplne jasné vyústenie situácie. Očakával by som, že nakoniec skôr ustúpia Motoristi – že si napríklad vyjednajú nejaké programové ústupky. Turek bude napríklad len námestníkom ministra a oni povedia: strašne sme ustúpili, strašne sme trpeli, ale chceme za to niečo iné,“ priblížil jedno z možných riešení Brunclík z FSV UK.
Motoristi prišli v pondelok na rokovanie koaličnej rady s nápadom, že by sa Turek mohol stať splnomocnencom vlády pre Európsku zelenú dohodu (Green Deal) a z tohto postu by riadil hlavnú agendu ministerstva životného prostredia. Turek by na tomto poste podľa vlastných slov počkal, kým bude vymenovaný za ministra. Ako dodal, dúfa, že prezident „dostane rozum“ a začne dodržiavať zákon.
Minister zdravotníctva za ANO Adam Vojtěch na to v pondelok pred novinármi reagoval, že vládnemu splnomocnencovi zákon neumožňuje viesť ministerstvo – môže to podľa neho robiť iba minister alebo dočasne poverený minister z iného rezortu, ako teraz minister zahraničných vecí od Motoristov Petr Macinka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
