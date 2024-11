Brunner chce v EP riešiť migráciu a chrániť schengenský priestor

Brusel 6. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a tiež z výboru pre rozvoj (DEVE) v utorok večer v Bruseli zamerali svoju pozornosť na nominanta Rakúska na post eurokomisára Magnusa Brunnera, či je schopný zaoberať sa vnútornými záležitosťami EÚ a migráciou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Brunner vo svojom úvodnom prejave upozornil, že bezpečnostné hrozby sa stali komplexnejšími a medzinárodnými a aby bola Európa v bezpečí a verná svojim hodnotám, jeho tri hlavné zásady budú zvýšiť pripravenosť a predvídavosť, nájsť komplexné a vyvážené riešenia a pokračovať v intenzívnej medzinárodnej spolupráci.



V reakcii na obavy europoslancov v súvislosti s vnútornou bezpečnosťou a kontrolou vonkajších hraníc sa zaviazal predložiť komplexnú stratégiu vnútornej bezpečnosti v prvej polovici roku 2025, rozšíriť mandát Europolu a podporiť alianciu prístavov v boji proti cezhraničnému organizovanému zločinu.



Poslancom povedal, že migrácia by sa mala riadiť spravodlivými, ale pevnými pravidlami, v spolupráci s tranzitnými krajinami a krajinami pôvodu a to po celej migračnej trase. Zdôraznil, že o ľudských právach sa nedá rokovať.



Podľa vlastných slov podstatnou súčasťou jeho mandátu bude rýchla a úplná implementácia Paktu o migrácii a azyle a zachovanie rovnováhy medzi solidaritou a zodpovednosťou. Prisľúbil, že je pripravený spustiť právne postupy voči krajinám EÚ, ktoré nedodržia termíny implementácie uvedeného paktu.



Na otázky o novom návrhu návratovej politiky Brunner odpovedal, že bude predložený ako priorita eurokomisie v roku 2025.



Pred poslancami sa zaviazal prehĺbiť partnerstvá s tretími krajinami a posilniť legálne cesty pre migrantov do Európy s cieľom prilákať nových pracovníkov. Za dôležitý krok vpred považuje dokončenie "fondu talentov EÚ" a návrhov týkajúcich sa osôb s dlhodobým pobytom.



Po upozorneniach poslancov na prevádzačstvo migrantov a obchodovanie s ľuďmi Brunner zdôraznil potrebu medzinárodných aliancií a partnerstiev EÚ a presadzovania novej legislatívy na posilnenie úlohy Europolu v tejto oblasti. Vysvetlil, že strojnásobenie operačných síl Frontexu pomôže členským štátom chrániť vonkajšie hranice EÚ, bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a pomôže aj pri návratoch migrantov.



Pri otázkach o inštrumentalizácii migrantov na východných hraniciach EÚ Brunner povedal, že treba zabezpečiť jednotnú reakciu eurobloku pomocou dostupných nástrojov a bez okliešťovania hodnôt EÚ.



Po sérii otázok o stave schengenského priestoru Brunner zdôraznil, že voľný pohyb je kľúčový pre konkurencieschopnosť Európy a hraničné kontroly si občania neželajú. Tvrdí, že zlepšená policajná spolupráca a dialóg s členskými štátmi by mohli zlepšiť súčasnú situáciu a jednou možnosťou sú aj právne konania o porušení spoločnej legislatívy. Vyjadril optimizmus pokiaľ ide o vyhliadky Bulharska a Rumunska, aby stali plnými členmi schengenskému priestoru a dodal, že to vo svojej funkcii bude presadzovať.



Rozhodnutia o výsledkoch vypočutí postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie Ursule von der Leyenovej a oficiálne ich zverejní.