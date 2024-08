REGULÁCIA AIRNB: Mestá krajín EÚ chcú prísnejšie opatrenia

Brusel 8. augusta (TASR) - Brusel, podobne ako ďalšie európske mestá, chce obmedziť krátkodobé ubytovanie v bytoch a domoch, ktoré patria súkromným osobám. Na stredajšiu reportáž televízie RTBF upozornil bruselský spravodajca TASR.



Podľa RTBF ubytovanie typu Airbnb zvyšuje tlak na sektor bývania a sťahuje z trhu voľné kapacity na prenájom či predaj bytov v bruselských štvrtiach. Podľa odhadov je z trhu nehnuteľností v meste takto oficiálne "blokovaných" 0,5 percent všetkých bytov. Tento údaj zvyšujú nelegálne ponuky ubytovania mimo radaru úradov.



Vláda regiónu Brusel nariadením sprísnila pravidlá premeny bytov a domov na zariadené turistické ubytovanie (Airbnb). Na tento účel musí majiteľ získať urbanistické potvrdenie, čo je veľmi ťažké.



Súdne ho už napadlo združenie STR, ktoré bráni záujmy jednotlivcov a profesionálov v oblasti nehotelového turistického ubytovania.



Podľa investigatívnej webovej stránky Inside Airbnb, ktorá analyzuje aktivity Airbnb po celom svete, má región Brusel 6119 ubytovaní tohto typu - 72,5 percenta (4436) sú domy alebo apartmány určené na krátkodobé prenájmy a 26,4 percenta (1614) sú súkromné izby prenajímané v rámci domácností.



Inside Airbnb odhaduje, že každé ubytovanie cez Airbnb v Bruseli sa prenajíma v priemere na 88 nocí ročne, za priemernú cenu 108 eur za noc. Väčšina je sústredených v najturistickejších štvrtiach mesta. Priemerný príjem pre prenajímateľa určil na 8550 eur.



Aj vláda v regióne Valónsko sa snaží určiť limity pre Airbnb a vlani v marci oznámila, že prenajímatelia tohto typu ubytovania musia byť registrovaní. Vo Valónsku sa počet Airbnb odhaduje na 20.000 bývaní, ale len 5000 z nich má povolenie.



Regulácia turistického ubytovania prebieha aj na úrovni EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu vo februári odhlasovali väčšiu transparentnosť platforiem pre krátkodobý prenájom a obmedzenie nezákonného ubytovania so sankciami pre platformy alebo hostiteľov nerešpektujúcich celoeurópske pravidlá.



Proti fenoménu Airbnb, ktorý negatívne ovplyvňuje sektor bývania, začiatkom júla demonštrovali tisícky Barcelončanov. V Barcelone sa nájomné za desať rokov zvýšilo o 68 percent. Mesto preto zakázalo majiteľom prenajímať svoje nehnuteľnosti na dobu kratšiu ako jeden mesiac. To by malo na trh s bývaním vrátiť vyše 10.000 bytov.



Madrid, ktorý má okolo 26.000 ubytovaní Airbnb, podľa Inside Airbnb pozastavil vydávanie nových turistických licencií na ubytovanie toto typu a chce obmedziť počet dní v roku, kedy môže byť ubytovanie cez Airbnb ponúkané.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)