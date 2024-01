Brusel chce presadiť daňovú reformu ešte pred maďarským predsedníctvom

Budapešť/Brusel 3. januára (TASR) - Európska únia chce presadiť daňovú reformu ešte predtým, než rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie prevezme v druhej polovici roka 2024 Maďarsko. Pre server Politico to uviedol v stredu anonymný bruselský zdroj, ktorý pripomenul, že Maďarsko už namietalo voči rozpočtovým zmenám Únie. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Technický termín pre dosiahnutie dohody je podľa tohto zdroja rok 2027, kedy sa končí súčasný rozpočtový cyklus EÚ (2021-2027). Európska komisia ale dúfa, že belgickému predsedníctvu sa podarí dosiahnuť nejaký politický kompromis v tejto otázke do polovice roku 2024 - ešte predtým, než Belgicko odovzdá predsedníctvo v EÚ Maďarsku.



Zdroj pripomenul, že Maďarsko nesúhlasilo s úpravou súčasného rozpočtu tak, aby Ukrajina mohla dostať balík pomoci vo výške 50 miliárd eur. Budapešť ostro vystupuje proti akejkoľvek jednotnej daňovej politike, v čom ale nie je úplne sama. Viaceré členské štáty severnej a východnej Európy sa pritom nechcú vzdať svojich príjmov v prospech spoločnej kasy, píše Politico.



Belgický premiér Alexander De Croo v rozhovore pre tento server po prevzatí predsedníctva uviedol, že EÚ potrebuje viac príjmov. Únia čelí výzvam ako vojna na Ukrajine, energetická kríza a globálne otepľovanie. Tie si vyžadujú zdroje na riešenie, najmä ak obyvatelia členských štátov očakávajú, že tieto problémy vyrieši EÚ.



Únia má v súčasnosti minimálne príjmy z ciel, rozpočty EÚ sa tak či tak skladajú z príspevkov členských krajín. Brusel by podľa týchto zámerov vybral z uhlíkovej dane na úrovni EÚ a z dane zo ziskov nadnárodných spoločností 36 miliárd eur ročne, dodal belgický premiér.





