Brusel chce zvýšiť výrobu antibiotík, snaží sa predísť ich nedostatku

Brusel 17. júla (TASR) - Zvýšená výroba dôležitých antibiotík a ich rozvážnejšie používanie majú v budúcnosti pomôcť zabrániť nedostupnosti týchto liekov v Európskej únii. Vyplýva to z odporúčaní Európskej komisie (EK) zverejnených v pondelok, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Je nevyhnutné, aby sme už teraz podnikli potrebné kroky, pripravili sa pred nadchádzajúcou zimou a predišli možnému nedostatku antibiotík," uviedla komisárka EÚ pre zdravie Stella Kyriakidisová.



Prioritu majú podľa správy EK antibiotiká používané na liečbu respiračných infekcií. Okrem zvýšenej výroby a šetrnejšieho používania žiada EK členské štáty EÚ, aby monitorovali dopyt a dodávky dôležitých antibiotík v spolupráci so výrobcami.



Vypracúva sa aj zoznam najdôležitejších liekov v EÚ, uvádza sa vo vyhlásení.



Úrad pre pohotovosť a odozvu v zdravotníctve (HERA) má v najbližších mesiacoch monitorovať dostupnosť liekov. V prípade potreby by Európska komisia mohla rozhodnúť o spoločnom obstarávaní s cieľom nakúpiť lieky pre 27 členských štátov.