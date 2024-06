Brusel kritizuje nezmyselnú odvetu Ruska voči médiám z EÚ

Brusel 25. júna (TASR) - Európska únia v utorok kritizovala Rusko za zablokovanie prístupu k desiatkam európskych médií ako odvetu za podobný zákaz, ktorý Brusel v máji uvalil voči ruským spravodajským webom na území eurobloku. Podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v statuse na sieti X označila toto rozhodnutie Ruska za nezmyselnú odvetu, informuje TASR.



Dodala, že "propagandistické výstupy financované Ruskom na šírenie dezinformácií ako súčasť ruskej vojenskej doktríny nie sú to isté ako nezávislé médiá", ktorých sa sankcie uvalené Ruskom týkajú.



Krok Ruska v utorok odsúdilo aj ministerstvo zahraničných vecí Talianska, ktorého médiá sú tiež na zozname 81 subjektov, ktorým Rusko zakázalo vysielanie a prístup k ich webom na svojom území. Rím označil opatrenia proti médiám z Talianska za neopodstatnené, pretože "vždy poskytovali objektívne a nezaujaté informácie o konflikte na Ukrajine", informovala agentúra Reuters citujúc z vyhlásenia talianskeho rezortu diplomacie.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že Ruská federácia na svojom území obmedzí vysielanie a prístup k webom 81 spravodajských médií z Európy. Týka sa to aj slovenských denníkov SME a Denník N či verejnoprávnej Českej televízie a portálu Seznamzpravy.cz.



Tlačové agentúry špecifikovali, že na zozname zverejnenom v utorok ruským rezortom diplomacie je 77 subjektov: vysielateľov, denníkov, časopisov a online portálov z 25 krajín EÚ, ako aj štyri celoeurópske periodiká.



Moskva svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že tieto médiá šíria nepravdivé informácie o tzv. špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine - ide o slovné spojenie, ktoré sa vo verejnom priestore v Rusku musí používať v súvislosti s vojnou rozpútanou ruskou armádou voči Ukrajine vo februári 2022.



Tento krok Moskvy prišiel deň pred začiatkom súdneho procesu s americkým novinárom Evanom Gershkovichom obvineným v Rusku zo špionáže.



Gershkovich, reportér amerického denníka Wall Street Journal, je po 30 rokoch od konca studenej vojny vôbec prvým americkým novinárom zadržaným v Rusku pre obvinenia zo špionáže. Americký novinár odmieta obvinenia, že by bol špiónom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ako to tvrdia vyšetrovatelia v Rusku.



Reuters doplnil, že mnohé západné médiá stiahli z Ruska svoje tímy po tom, ako ruská armáda vo februári 2022 spustila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Krátko po jej začiatku totiž ruský parlament prijal zákony, ktoré stanovili dlhé tresty odňatia slobody za tzv. diskreditáciu ruských ozbrojených síl.