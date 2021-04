Brusel má vyše 1600 dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať pri očkovaní

Brusel 1. apríla (TASR) - Bruselská samospráva do štvrtku zaregistrovala už vyše 1600 dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať pri očkovacej kampani v očkovacích centrách v Bruseli. Uviedol to denník The Brussels Times.



Príslušná komisia minulý piatok (26.3.) založila rámcovú platformu s cieľom vytvoriť databázu dobrovoľníkov, ktorých bude možné v prípade potreby prizvať na pomoc pri očkovaní.



Od 26. marca sa na túto platformu zaregistrovalo 1637 občanov Bruselu, z toho 1094 už bolo preverených úlohami aj podľa potrebného vzdelania a schopností z praxe.



Denník The Brussels Times pripomenul, že deväť bruselských vakcinačných centier, ktoré sú už v prevádzke, funguje bez problémov, niektoré z nich si však po dosiahnutí maximálnej kapacity očkovania budú musieť vyžiadať ďalších zamestnancov a pomocný personál.



Dobrovoľníci boli prostredníctvom novej platformy upovedomení, že musia mať zodpovedajúce školenie v oblasti medicíny, ošetrovateľstva alebo ako pôrodní asistenti. Prihlásiť sa môžu aj študenti medicíny a ošetrovateľských kurzov, potrební sú však aj pomocníci v administratíve a pri organizácii očkovania.