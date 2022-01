V Bruseli na masovom proteste proti opatreniam došlo k potýčkam

Brusel 23. januára (TASR) - Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Policajný hovorca uviedol, že ešte pred demonštráciou zadržali šesť ľudí, ktorí pri sebe mali zakázané alebo nebezpečné predmety. Protest mal podľa všetkého aj zahraničnú účasť, demonštranti niesli napríklad aj nemecké, francúzske či poľské zástavy, uvádza agentúra DPA. Dodáva, že mnohí z demonštrantov nemali na tvárach nasadené rúška.



Belgicko ohlásilo v piatok - napriek rekordným prírastkom nakazených - mierne uvoľnenie epidemiologických opatrení. Vláda však zároveň stanovila, že po piatich mesiacoch od druhej dávky je potrebné absolvovať aj tretiu dávku proticovidovej vakcíny na zachovanie platnosti tzv. covidpasov.



Tieto preukazy, ktoré svojim majiteľom umožňujú vstup napríklad do barov, kín a mnohých ďalších verejných priestorov, vyvolávajú nevôľu časti Belgičanov.



Nedeľné potýčky v Bruseli pripomínali podľa Reuters obdobné nepokoje z uplynulého novembra, keď do ulíc vyšlo 35.000 ľudí a spočiatku pokojný protest prerástol do násilností.



Jeden zo svedkov nedeľného protestu agentúre Reuters povedal, že demonštranti sa vlámali do budovy, v ktorej sídli Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a obchod so sendvičmi. Veľké skupiny protestujúcich sa zhromažďovali aj v neďalekom parku. Niektorí z demonštrantov hádzali aj petardy.



Belgicko v súčasnosti sužuje piata vlna koronavírusovej nákazy, ktorej vrchol sa však očakáva najskôr až o niekoľko týždňov. Plne zaočkovaných je v Belgicku podľa údajov Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) takmer 77 percent populácie, pričom 53 percent už dostalo aj tretiu tzv. posilňujúcu dávku. Medzi dospelými obyvateľmi sú tieto ukazovatele ešte vyššie.