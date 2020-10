Brusel na mesiac zatvára bary a kaviarne

Brusel 7. októbra (TASR) - Belgické hlavné mesto sa v stredu o krok priblížilo k lockdownu, pretože Brusel nariadil zatvorenie kaviarní a barov na jeden mesiac. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



Reštaurácie podávajúce jedlá na stôl môžu zostať otvorené, ale bary a konzumácia alkoholu na verejných miestach budú zakázané až do 8. novembra. Oznámila to regionálna vláda.



Brusel od vypuknutia nákazy novým koronavírusom zaviedol takéto opatrenie už druhýkrát, prvý lockdown predtým pomohol znížiť počet infikovaných.



V súčasnosti však znova pribúdajú nakazení, ako aj vážne prípady vrátane hospitalizácií, a regionálne úrady preto sprísňujú nariadenia.



Nová belgická centrálna vláda už skôr nariadila, že bary a kaviarne musia mať od 23.00 h zatvorené, ale šéf vlády bruselského regiónu Rudi Vervoort rozhodol, že to nestačí.



Bruselský región je husto obývaný, žije v ňom 1,2 milióna ľudí a je sídlom belgickej centrálnej vlády, Severoatlantickej aliancie (NATO) aj Európskej únie.



Belgicko ako celok zaznamenalo za uplynulý týždeň priemerne 2500 nových prípadov nákazy denne, čo je nárast o 57 percent oproti predchádzajúcim siedmim dňom.



Za uplynulý týždeň pribudli aj hospitalizácie, ktorých počet sa zvýšil o 25,7 percenta, a každý deň umiera viac ako 11 ľudí.



Belgicko s 11,2 milióna obyvateľov zaznamenalo celkovo 10.092 úmrtí a je jednou z krajín najhoršie zasiahnutých pandémiou koronavírusu.