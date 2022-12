Brusel nemá rád maďarskú vládu, tvrdí Orbán

Budapešť 2. decembra (TASR) - Medzi Európskou úniou a Maďarskom existujú v niektorých dôležitých a zásadných otázkach názorové rozdiely, a preto Brusel nemá maďarskú vládu rád. V súvislosti so zmrazením častí eurofondov to v piatok vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Únia podľa Orbána chcela, aby z tohtoročných aprílových parlamentných volieb v jeho vlasti vzišla ľavicová vláda, preto peniaze nedala Maďarsku, ale ľavici, aby jej pomohla vyhrať voľby.



"Voľby však vyhrala pravica. Európska komisia nemala inú možnosť, len rokovať s nami, a tak navrhla určité podmienky. My časť týchto podmienok považujeme za zbytočné, avšak chceli sme dosiahnuť výsledok, preto sme sa dokázali s Bruselom dohodnúť," argumentoval Orbán.



Eurokomisia v stredu oznámila pozastavenie 65 percent záväzkov pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur z bežného rozpočtu Európskej únie vyčlenených pre Maďarsko.



Komisia v rámci hodnotenia postupu podmienenosti skonštatovala, že aj napriek krokom maďarskej vlády pretrváva riziko pre rozpočet EÚ. Európska komisia zároveň odporučila krajinám eurobloku, aby schválili národný plán obnovy a odolnosti Maďarska v hodnote 5,8 miliardy eur v podobe grantov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)