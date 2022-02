Brusel očakáva konvoj slobody, situácia predpoludním bola pokojná

Brusel/Štrasburg 14. februára (TASR) - Belgické úrady v pondelok predpoludním potvrdili, že zadržali najmenej 30 vozidiel v rámci nepovolených protestov, ktoré sa pod značkou "konvoj slobody" pokúšali dostať do Bruselu. Informujú o tom televízna stanica RTBF a tlačová agentúra AFP.



Protesty v centre Bruselu proti zavádzaným protipandemickým opatreniam sa mali začať okolo 14.00 h miestneho času; predpoludním bola situácia pokojná. Krátko poobede bolo na Schumanovom námestí v blízkosti inštitúcií EÚ okolo 50 ľudí.



Po tom, ako sa protestné hnutie pod názvom konvoj slobody koncom januára udomácnilo v Kanade, v priebehu uplynulého víkendu sa podobné protestné akcie konali aj v Amsterdame a Paríži.



Starosta Bruselu Philippe Close pre RTBF uviedol, že na cestách do hlavného mesta Belgicka bolo spozorovaných celkovo 400–500 áut a dodávok.



"Asi 30 z nich bolo zablokovaných a ostatná sa vytratili", opísal situáciu a zopakoval, že organizátori tohto druhu protestov nemajú oficiálne povolenie demonštrovať v Bruseli. Polícia zadržala viacero vodičov, u ktorých našla nože a iné nebezpečné predmety.



Niekoľko desiatok vozidiel sa podľa jeho slov nachádzalo na parkovisku na okraji Bruselu, kam sa polícia rozhodla nasmerovať demonštrantov. Tí po zaparkovaní svojich vozidiel mohli ísť do centra mesta "peši" alebo prostriedkami hromadnej dopravy. "Nesmieme dovoliť, aby sa belgická metropola stala ich rukojemníkom," odkázal Close.



V snahe zastaviť demonštrantov pri obchádzaní cestných kontrol, ktoré polícia začala vykonávať už v nedeľu večer, dopravná polícia uzavrela časť diaľnice spájajúcej Brusel s mestom Leuven.



RTBF upozornila, že situácia okolo protestov bola predpoludním dosť nejasná, ale na rôznych miestach krajiny boli hlásené väčšie zhromaždenia vozidiel. Najmä pri valónskom mestečku La Louviere, kde bolo v pondelok ráno na viacerých parkoviskách evidovaných okolo 100 áut. Polícia odstavila asi desať vozidiel z Francúzska.



Šoféri túžiaci sa dostať autami na protesty do Bruselu medzi sebou zrejme komunikujú, snažia sa nevytvárať väčšie kolóny áut, ale nemajú konkrétne miesto stretnutia. Za každú cenu sa chcú vyhnúť parkovisku vo štvrti Heysel, kde polícia odkláňa zachytené vozidlá hlásiace sa ku "konvoju slobody".



Vedenie Európskeho parlamentu medzitým oznámilo, že v Štrasburgu, kde sa v pondelok začína plenárne zasadnutie tejto inštitúcie, bude v priestoroch pred budovou europarlamentu akákoľvek neohlásená demonštrácia zakázaná. Oznámenie bolo vydané v súvislosti s výzvami na sociálnych sieťach, že demonštranti po ukončení protestov v Bruseli plánujú zamieriť do Štrasburgu.