Brusel od 1. októbra rozšíri covidpasy na pohostinstvá a kultúru

Brusel 7. septembra (TASR) - V belgickom regióne Brusel-hlavné mesto by s účinnosť od 1. októbra mali byť povinné covidpasy pre všetky osoby staršie ako 16 rokov pri návšteve barov, reštaurácií či nočných klubov. Uviedla to v utorok večer televízna stanica RTBF.



Preukazy so špeciálnym QR kódom potvrdzujúce zaočkovanosť proti COVID-19 alebo prekonanie choroby budú povinné pre všetky osoby od 12 rokov na hromadných podujatiach, ale aj pri návšteve pacientov v nemocniciach či opatrovateľských domovoch.



Dohoda, ktorú ešte musí odobriť bruselský poradný výbor pre COVID-19, stanovuje, že metropolitný región bude mať možnosť uložiť povinnosť preukázať sa covidpasmi v konkrétnych oblastiach: v stravovaní a reštauračných službách, na športových podujatiach a v posilňovniach, na diskotékach a v nočných kluboch a v kultúrnych zariadeniach.



Podľa RTBF toto opatrenie nebude platiť v ostatných regiónoch krajiny - Valónsku a Flámsku -, keďže tie dosahujú uspokojivú mieru zaočkovanosti.



Podľa najnovších údajov prvú dávku proticovidovej vakcíny dostalo iba 65 percent dospelých obyvateľov Bruselu a druhú dávku iba 62 percent. Belgicko ako celok pritom vykazuje zaočkovanosť osôb nad 18 rokov na úrovni 85,4 percenta, respektíve 83,5 percenta.



V súčasnosti je v Bruseli plne zaočkovaných 38 percent osôb vo veku 18 až 24 rokov a 27 percent vo veku 16 až 17 rokov. Kategória 25- až 34-ročných je plne zaočkovaná na 50 percent, zatiaľ čo vakcinácia u starších vekových skupín dosahuje 60 až 80 percent.



Televízia RTBF upozornila, že covidpasy, ktoré sú v rozšírenej miere vyžadované napríklad vo Francúzsku, možno získať iba po dvoch dávkach proticovidových vakcín a dvojtýždňovej čakacej lehote. V súčasnosti sú v Belgicku požadované len pri účasti na hromadných podujatiach s viac ako 200 účastníkmi v interiéri alebo 400 ľuďmi vonku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)