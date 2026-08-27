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Brusel po sérii prestreliek posilňuje policajné hliadky v uliciach
Prestrelky súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami.
Autor TASR
Brusel 27. augusta (TASR) - Belgické úrady v stredu oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Belgickou metropolou, v ktorej sídlia hlavné inštitúcie Európskej únie, v uplynulých dňoch otriasol nárast násilia spojeného so streľbami.
Pri sérii incidentov útočníci pálili z automatických zbraní, pričom zranili niekoľko ľudí a terčom útoku sa stala aj policajná stanica.
Predstavitelia mesta po zvolaní mimoriadneho stretnutia miestnych a celoštátnych predstaviteľov uviedli, že do najviac postihnutých štvrtí nasadia ďalších 40 policajtov a presunú tam kapacity. Na pomoc policajným zložkám pri pátraní po páchateľoch okrem toho nasadia aj mobilné kamery.
„Čelíme celoštátnej kríze,“ uviedol na internete belgický minister vnútra Bernard Quintin. „Boj proti organizovanému zločinu musí byť absolútnou prioritou pre všetky zložky a všetky úrovne verejnej správy,“ dodal.
Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy, pričom obrovský prístav v Antverpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu, píše AFP. V uplynulých rokoch podľa francúzskej agentúry v tejto krajine vzrástlo ozbrojené násilie spojené s bojom o územie medzi rivalskými drogovými gangmi.
Belgickou metropolou, v ktorej sídlia hlavné inštitúcie Európskej únie, v uplynulých dňoch otriasol nárast násilia spojeného so streľbami.
Pri sérii incidentov útočníci pálili z automatických zbraní, pričom zranili niekoľko ľudí a terčom útoku sa stala aj policajná stanica.
Predstavitelia mesta po zvolaní mimoriadneho stretnutia miestnych a celoštátnych predstaviteľov uviedli, že do najviac postihnutých štvrtí nasadia ďalších 40 policajtov a presunú tam kapacity. Na pomoc policajným zložkám pri pátraní po páchateľoch okrem toho nasadia aj mobilné kamery.
„Čelíme celoštátnej kríze,“ uviedol na internete belgický minister vnútra Bernard Quintin. „Boj proti organizovanému zločinu musí byť absolútnou prioritou pre všetky zložky a všetky úrovne verejnej správy,“ dodal.
Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy, pričom obrovský prístav v Antverpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu, píše AFP. V uplynulých rokoch podľa francúzskej agentúry v tejto krajine vzrástlo ozbrojené násilie spojené s bojom o územie medzi rivalskými drogovými gangmi.