Brusel protestuje proti zákazu Eurovízie o použití vlajky EÚ

Brusel 14. mája (TASR) - Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas požiadal Európsku vysielaciu úniu (EBU) o vysvetlenie, prečo počas finále pesničkovej súťaže Eurovízie zakázala mávať vlajkou eurobloku.



Ako pripomenula agentúra AFP, finále tohto ročníka Eurovízie sa konalo v sobotu vo švédskom meste Malmö. Organizátori zakázali použiť na verejnosti akúkoľvek inú vlajku ako vlajku zúčastnených krajín. Zákaz tak platil aj pre zástavu s 12 hviezdami v kruhu, ktorá je vlajkou EÚ, združujúcej 27 štátov, ale aj Rady Európy so 46 členskými štátmi.



Podľa eurokomisára Schinasa toto rozhodnutie organizátorov vrhlo tieň na radostnú udalosť, ktorá mala spojiť európskych občanov.



"Menej ako mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu a v týchto časoch geopolitických turbulencií (...) rozhodnutie EBU prispelo k diskreditácii symbolu, ktorý spája všetkých Európanov," píše v liste Schinas, ktorý konštatuje, že EÚ sa stala terčom "zlomyseľných a autoritárskych aktérov".



Schinas poukázal súčasne i na to, že organizátori olympijských hier v Paríži, naopak, povolili európsku vlajku. Táto nekonzistentnosť podľa eurokomisára vyvoláva otázky, "čo a pre koho je súťaž Eurovision Song Contest".



Eurokomisár preto žiada organizátorov, aby vysvetlili logiku svojho rozhodnutia a prípadne aj vyvodili zodpovednosť za toto konanie.



Európska komisia už pred tým v pondelok oznámila, že bude kontaktovať EBU, aby ju upozornila na toto pochybenie.



Súťaž Eurovision Song Contest vyhral Švajčiar Nemo, ktorý sa zároveň stal prvým umelcom identifikujúcim sa ako nebinárny.



V sobotňajšom finále sa zišli zástupcovia 25 krajín, no veľká časť pozornosti sa sústredila na kontroverziu okolo zástupkyne Izraela pre vojnu, ktorú jeho armáda vedie v Pásme Gazy proti radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas.