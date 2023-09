Brusel sa obáva dezinformačných kampaní pred voľbami do europarlamentu

Brusel 26. septembra (TASR) - Európska komisia v utorok vyjadrila obavy z dezinformačných kampaní na internete, ktoré môžu byť zamerané proti budúcoročným voľbám do Európskeho parlamentu (EP). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Podpredsedníčka eurokomisie Věra Jourová vyzvala platformy sociálnych sietí, aby proti takým kampaniam zasahovali, a spomenula konkrétne Kremeľ ako jedného z hlavných riadiacich aktérov, ktorí stoja za zavádzajúcim obsahom na internete, zacieleným na užívateľov v Európskej únii.



Občania EÚ si budú vyberať poslancov do nového Európskeho parlamentu na budúci rok v júni. "Ruský štát vedie vojnu ideí, aby zamoril náš informačný priestor polopravdami a klamstvami a vytvoril nimi falošný obraz, že demokracia nie je lepšia než autokracia," uviedla česká eurokomisárka.



"Veľké platformy musia riešiť toto riziko, predovšetkým keď musíme očakávať, že Kremeľ a ďalší aktéri budú pred našimi európskymi voľbami aktívni," dodala Jourová.



Na základe právneho predpisu EÚ, nazývaného zákon o digitálnych službách (DSA), podliehajú platformy s viac než 45 miliónmi aktívnych používateľov prísnym pravidlám pre regulovanie obsahu. Vzťahuje sa to na rôzne sociálne médiá vrátane TikToku, Facebooku a X (bývalého Twitteru).



Mnohé veľké online platformy sú okrem toho signatármi dobrovoľného kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií. Sociálna sieť X však od tejto dohody v máji odstúpila.